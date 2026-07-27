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Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami

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  14:46
Výtvarník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou podle něj je, že s tím bude souhlasit rodina. Pohřeb se státními poctami by podle Havlíčka mohl probíhat podobně jako v minulosti v případě herečky Vlasty Chramostové.

Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v neděli informoval ministr zahraničí Petr Macinka.

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna 2018)
Milan Knížák (2020)
Mírně skropený bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák na oslavě narozenin Václava Klause (19. 6. 2019)
Milan Knížák (28. října 2020)
26 fotografií

„Profesor Knížák byl renesanční osobností, sebevědomým a realistickým člověkem, který vždy vyčníval, byl nepřehlédnutelný a měl pevný názor, který se promítal do všeho, co dělal,“ uvedl vicepremiér a Knížákův osobní přítel Macinka pro iDNES.cz. Připomněl rovněž, že umělce v posledních letech trápily zdravotní potíže, i přesto spolu často diskutovali.

Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ zavzpomínal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v nemocnici, naposledy dva dny před jeho smrtí.

14. ledna 2010
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