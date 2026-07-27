Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v neděli informoval ministr zahraničí Petr Macinka.
„Profesor Knížák byl renesanční osobností, sebevědomým a realistickým člověkem, který vždy vyčníval, byl nepřehlédnutelný a měl pevný názor, který se promítal do všeho, co dělal,“ uvedl vicepremiér a Knížákův osobní přítel Macinka pro iDNES.cz. Připomněl rovněž, že umělce v posledních letech trápily zdravotní potíže, i přesto spolu často diskutovali.
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Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval
„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ zavzpomínal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v nemocnici, naposledy dva dny před jeho smrtí.
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14. ledna 2010