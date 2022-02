Jedno ráno v polovině této šedivé zimy mě zastihlo na náměstí u kontejnerů na tříděný odpad. Do toho modrého jsem házel knihy. Ano, knihy. Věděl jsem, proč to dělám a ­dobře jsem si to předem rozmyslel. Přesto jsem měl svědomí černé tak, jako bych do toho nelítostného chřtánu házel štěňátka, píše editor MF DNES Bohumil Špaček.