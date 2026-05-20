Knihovna Václava Havla má problémy, odcházejí zaměstnanci i sponzor Bakala

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna sdělil, že jde o nezastupitelnou instituci a vývoj v ní sleduje se znepokojením.
„Stávající způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce,“ uvedl Bakala se svou manželkou v dopise, který adresovali pracovníkům knihovny.
Bakala zároveň oznámil, že nechce jmenovat nového předsedu Výboru dárců. Chod knihovny chce ale ještě letos sponzorovat.
Nadace Bakalových přes 20 let patřila k zásadním sponzorům knihovny. Například v roce 2024 činily roční náklady knihovny 24 milionů korun, z toho příspěvek Bakalovy nadace činil deset milionů.
Po odchodu Bakaly se rozhodl skončit i celý tým knihovny. „Jelikož už nadále nemůže tým Knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezony, tedy od září 2026, pokračovat,“ sdělila mluvčí knihovny Mária Pfeiferová.
Konkrétní důvody nesdělila. Podle informací serveru Seznam Zprávy jsou ale za odchodem zaměstnanců také neshody se Sedláčkem a rovněž spoluzakladatelkou knihovny Dagmar Havlovou. Seznam Zprávy uvedly, že Správní rada knihovny chtěla Sedláčka odvolat, Havlová se za něj však postavila.
Fatální důsledky, varuje Havlová
Havlová se ke konci týmu nechtěla vyjadřovat, Bakalův konec může ale podle ní být pro knihovnu kritický. „Jsem ve výboru zakladatele, který se zavázal 15 let uvolnit jméno mého manžela – svůj závazek plním – smlouvou o dohodě s panem Bakalou. Ten se zavázal v této dohodě po dobu 15 let podporovat knihovnu finančními prostředky. Ukončení této dohody ze strany pana Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky,“ sdělila serveru.
Končí i téměř celá Správní rada knihovny. Zůstává v ní jen David Dušek, který je místostarostou na Praze 5 za hnutí STAN. Svoje setrvání v radě potvrdil. „Jinak by knihovna nemohla pokračovat,“ řekl. Více se chce vyjádřit ve středu.
Vývoj v knihovně se znepokojením vnímá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Považuje ji za důležitou a nezastupitelnou instituci, která si vydobyla mezi odbornou i širokou veřejností skvělé renomé. Pro ÚSTR se jedná o klíčového partnera. „Zánik Knihovny Václava Havla by byla nenahraditelnou ztrátou, jizvou v kulturní duši národa,“ řekl ředitel ÚSTR Kudrna. Uvítal by zklidnění situace a zachování knihovny.
Nestátní nezisková organizace Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Instituce je financována především z nadačních příspěvků a darů.