Nemá se také podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav, uvedl ve čtvrtek předseda její správní rady David Dušek.
Orgány knihovny se podle něho radí o novém pojmenování a ladí harmonogram. „Nechci předjímat, ale doufám, že v nejbližších týdnech, příští, přespříští týden bychom měli něco přinést,“ uvedl Dušek.
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Situaci se jménem knihovně komplikuje fakt, že bývalá první dáma Dagmar Havlová prostřednictvím Nadace Vize 97 vlastní ochranné známky související s Havlovým jménem. Jak před časem upozornil server Seznam Zprávy, ochranné známky se týkají i jmen Ferdinand Vaněk nebo Knihovna Ferdinanda Vaňka.
Ferdinand Vaněk je postavou několika Havlových her, mezi nimi Audience. Pod jménem Ferdinanda Vaňka vyšel 7. října 1989 v Rudém právu inzerát s gratulací k Havlovým narozeninám, obsahoval Havlovu fotografii. Havel se narodil 5. října 1936.
Podobná situace jako u názvu nastala pro knihovnu u Ceny Václava Havla za lidská práva, která se předává na přelomu září a října, tedy kolem výročí exprezidentových narozenin. Letos by Havlovy, který zemřel v prosinci 2011, bylo 90 let. Cenu od roku 2013 dosud udělovalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Nadací Charty 77 a právě s Knihovnou Václava Havla.
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„Máme bohužel jasně dáno v dopise od právního zástupce paní Havlové, že se o to nemáme, nesmíme starat,“ řekl Dušek. Proto knihovna tento týden uvedla, že nebude připravovat výroční konferenci na počest letošního laureáta. Dagmar Havlová pak oznámila, že usiluje o zachování ceny a jedná s relevantními partnery.
O laureátovi ceny dosud rozhodovala sedmičlenná komise, tři z porotců jmenoval úřad Parlamentního shromáždění, další tři pak Knihovna Václava Havla spolu s Nadací Charty 77. Jak to bude letos, Dušek neuvedl.
Cena Václava Havla udělovaná za mimořádné počiny v ochraně lidských práv osobnostem z celého světa vznikla poté, co exprezident zemřel. Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.