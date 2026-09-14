Knihovna Václava Havla změnila název. Chceme držet prapor svobody, říká Kocáb

Změnu názvu na pondělní tiskové konferenci oznámil předseda správní rady David Dušek. „My jsme se rozhodli vyjít vstříc přání paní zakladatelky a rozhodli jsme se nejít do žádného sporu a tedy měníme náš název,“ řekl Dušek. Název podle něj odkazuje k tradici amerických prezidentských knihoven. Připomněl přitom, že s touto myšlenkou přišel za Václavem Havlem kdysi americký prezident George W. Bush.
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Instituce má stát na třech pilířích: vzdělávacích programech, badatelně s archivem a klubovém programu.
Do správní rady přibyl Michael Kocáb, někdejší Havlův poradce. „To, proč tady já sedím, je doopravdy jen o té motivaci. Sdílel jsem hodnoty, které on přinášel, a samozřejmě jsem se na nich podílel. Když jsem se dozvěděl, že by to mělo skončit, tak jsem se vyděsil a říkal jsem si: Co můžu udělat pro to, aby tomu tak nebylo?“ uvedl. Důvody kroků Dagmar Havlové podle svých slov stále nechápe, jeho cílem je ale udržet instituci v chodu, aby v této době držela prapor demokracie.
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Krizový manažer Marek Měrka uvedl, že lektorský tým je stále při stejné síle (z šestice zbyla pětice členů pozn. red.) a chystá na 45 projektů pro studenty.
Členem správní rady nadále zůstává i senátor Miroslav Bárta, který se tiskové konference nemohl zúčastnit kvůli cestě do Egypta. Předsedou dozorčí rady je Martin Palouš, členy Jan Bolek, Philip Roland Staehelin a Tomáš Šídlo. V poradním výboru zasedá Pavel Fajgl.
Instituce čelila hluboké krizi po sporech kolem ředitele Tomáše Sedláčka, odchodu sedmnáctičlenného týmu a ztrátě klíčových finančních podporovatelů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Dagmar Havlová licenci ke jménu svého manžela svěřila jinému subjektu, který představí 21. září.