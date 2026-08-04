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S novým jménem i týmem. Knihovna Václava Havla představila chystané změny

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  9:17
Knihovna Václava Havla v Praze (19. července 2025)

Knihovna Václava Havla v Praze (19. července 2025) | foto: ČTK

Knihovna Václava Havla v Praze (31. srpna 2016)
Ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček vystoupil na konferenci...
David Dušek a Dagmar Havlová na tiskové konferenci k zahájení výstavy Sbírka...
Dagmar Havlová (25. listopadu 2025)
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Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem, dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu.

Knihovna také hodlá vybudovat nový tým. V následujících měsících by měla správní rada vyhlásit výběrového řízení na nového ředitele místo Tomáše Sedláčka.

„Knihovna Václava Havla dnes oznamuje tři kroky, kterými otevírá novou kapitolu své existence. Knihovna chce jako instituce pokračovat dále pod novým jménem a zachovat co nejvíce z minulých projektů, protože se cítí odpovědná za pokračování vzdělávacích, badatelských a osvětových programů, jež instituce za více než 20 let vybudovala. Nebude však pokračovat v organizaci Výroční konference k Ceně Václava Havla za lidská práva, protože nemůže užívat jméno Václav Havel v názvu tohoto projektu. Třetí změnou je zahájení budování nového týmu knihovny,“ uvedla v pondělí knihovna.

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Správní rada rozhodla, že zahájí proces změny názvu knihovny. Detaily zveřejní v dalších týdnech. Poslání knihovny se podle ní nemění. „Jméno se může změnit, důvod naší existence ne. Havlův odkaz není archiv, ale práce, která pokračuje,“ řekl předseda správní rady David Dušek.

Kvůli nemožnosti používat jméno Václav Havel knihovna nebude organizovat konferenci k Ceně Václava Havla za lidská práva, kterou od roku 2013 udílí Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

„S vlastníkem ochranných známek se nepodařilo najít dohodu, která by knihovně umožňovala podílet se na organizaci výroční Ceny Václava Havla za lidská práva,“ sdělila knihovna. Organizátorům nabízí pomoc.

„Respektujeme stanovisko knihovny pana Duška, že se letošní mezinárodní Ceny Václava Havla nebude bývalá knihovna po 13 letech účastnit,“ uvedla Havlové mediální zástupkyně Radka Dimunová. Zarážející je podle ní to, že o rozhodnutí knihovny se ostatní partneři akce dozvěděli z médií a ne na pondělním osobním jednání.

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Knihovna pokračuje v programu podle plánu, na podzim například ve spolupráci s pražským magistrátem chystá výstavu na Mariánském náměstí věnovanou výročí 90 let od narození Václava Havla, uvedla. Současně posiluje a obměňuje svůj tým. Počítá se tím, že na místo ředitele vyhlásí v příštích měsících výběrové řízení.

Havlová se rozhodla ukončit spolupráci s knihovnou, neboť podle dřívějšího vyjádření nechtěla nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny.

Situace v Knihovně Václava Havla se vyostřila na jaře poté, co správní rada postavila ředitele knihovny Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Správní rada poté rezignovala až na Duška. Vznikla nová správní rada, kterou vedle Duška tvoří hudebník Michael Kocáb, egyptolog a senátor Miroslav Bárta, krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin.

Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Ekonom Sedláček se ředitelem knihovny stal v březnu 2025.

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