Z Knihovny Václava Havla někdo odstranil obě loga. Pachateli hrozí pokuta

„Stalo se to mezi pátečním odpolednem a dnešním ránem. Zmizení cedulí jsme nahlásili na policii a vypadá to, že bychom měli mít kamerové záznamy,“ sdělil Seznam Zprávám předseda správní rady David Dušek.
„Věc je kvalifikovaná jako přestupek, protože škoda je prozatím vyčíslena na devět tisíc korun,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Pachateli tak hrozí ve správním řízení peněžní pokuta.
Po logu s nápisem Knihovna Václava Havla zůstal nade dveřmi jen prázdný rámeček, stejně tak je pryč cedule na zdi.
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Spor o budoucnost Knihovny Václava Havla se vyostřuje už od jara. Tehdy knihovnu opustili sponozři miliardáři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Důvodem byl nesouhlas s vedením knihovny pod ekonomem Tomášem Sedláčkem. Toho správní rada v březnu posalala na překážky.
V černu pak bývalá první dáma Dagmar Havlová oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci s knihovnou, kterou v roce 2004 spoluzakládala společně s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem.
Důvodem byla ztráta důvěry v její vedení a další směřování. Krize následně vedla k ochromení fungování správní rady, odchodům části zaměstnanců včetně spisovatele a dramaturga Jáchyma Topola i k odchodu dlouholetých mecenášů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka.
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Koncem června pak Havlová odvolala svůj souhlas s užíváním jména bývalého prezidenta. Uvedla, že již nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je odkaz Václava Havla využíván, a vyslovila se pro to, aby archivní, dokumentační a badatelské materiály byly svěřeny veřejné instituci, která by zajistila jejich dlouhodobou ochranu a zpřístupnění. Zároveň nevyloučila, že by v budoucnu mohla dát souhlas jiné organizaci, pokud podle ní bude schopna Havlův odkaz důstojně a dlouhodobě rozvíjet.