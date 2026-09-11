Jméno Havla bude místo knihovny užívat jiný subjekt, odtajnila bývalá první dáma

„S tím projektem nemám nic společného a doufám, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže. Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému objektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně 21. září představit při křtu Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí,“ uvedla Havlová.
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Knihovna Václava Havla mění název. Respektuje přání vdovy po exprezidentovi
Havlová prostřednictvím Nadace Vize 97 vlastní ochranné známky související s Havlovým jménem. Jak před časem upozornil server Seznam Zprávy, ochranné známky se týkají i jmen Ferdinand Vaněk nebo Knihovna Ferdinanda Vaňka, postavy několika Havlových her, mezi nimi také Audience.
Správní rada knihovny schválila ve čtvrtek nové jméno 1. prezidentská knihovna, aby podle svého předsedy Davida Duška vyšla vstříc přání Havlové. Vedení knihovny se po personálních změnách a odchodu donorů snažilo o dohodu s Havlovou na dalším pokračování. Havlová však v červnu odstoupila od dohody o spolupráci a odvolala souhlas k užívání exprezidentova jména.
Knihovna po svém přejmenování svolala na pondělí 14. září od 15:00 do svého dosavadního sídla tiskovou konferenci, na níž bude informovat o svých plánech.
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Vdova po prezidentovi chce vzít Knihovně jméno Havla. Vedení další kroky analyzuje
Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.