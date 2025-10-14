Jaké knihy se prodávají nejlépe? Ať už jde o žánr nebo autora.
Obecně platí, že čím je kniha novější, tím líp se prodává. Když přinesete beletrii ze 70. nebo 80. let, která se v Československu vydala v milionových nákladech, tak to bude těžké, protože všichni už ji mají doma. Záleží i na stavu knížky – čím je lepší, tím snadněji se prodává. Jinak se dobře prodávají knihy v angličtině a jiných cizích jazycích a také klasická beletrie, kterou můžete vidět třeba na billboardech.
Všechny startovací pozice u nás jsou pečlivá, monotónní práce rukama. Ne každý se na takovou práci hodí.