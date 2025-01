Ulekla se cikánů, tak Babičku zakážeme. Odstraňování knih už řeší politici, říká vědec

V USA prý odstraňují ze škol stovky „nevhodných“ a „nemravných“ knih. Orwell, Vonnegut, Anna Frank, Stephen King… Co tomu říkáte?

Že je to špatně. Knihy jsou tu mimo jiné i od toho, aby narušovaly a rozbíjely naše zažité představy o světě. A někdy se dostávají i do napětí s tím, jak ten svět dnes chceme vidět. Chcete příklad?

Sem s ním!

Anglická spisovatelka Agatha Christie v roce 1939 napsala detektivní román Ten Little Niggers, v roce 1988 do češtiny přeložený jako Deset malých černoušků. Ve Francii je od září 2020 kniha vydávána pod názvem Bylo jich deset, aby její původní název nikoho neurážel. Předloni jsem to použil jako příklad a jeden český student mi povídá: „Pane profesore, to slovo na N jste sice neřekl, ale ve vaší prezentaci bylo vidět! To se nesmí!“ Vysvětloval jsem mu, že knížka pod tím názvem vycházela ve vysokých nákladech a dodnes je v knihovnách a antikvariátech. Máme je všechny spálit?