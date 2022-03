Dosud neviděné fotky z Egypta. Čeští vědci vyprávějí svůj příběh v nové knize

Rozhovor s fotografem Českého egyptologického ústavu Petrem Košárkem Jaké unikátní fotografie kniha Zmizelé horizonty ukazuje a jaké považujete za nejzajímavější ze svého pohledu fotografa?

Fotografický archiv Českého egyptologického ústavu je obrazově velmi rozmanitý a nezahrnuje pouze archeologii, nýbrž také významné památky takřka z celého Egypta, dále dokumentární fotografie se sociální tematikou egyptských obyvatel, z jejich života na venkově a v Káhiře. Archiv se pro nás stal výchozí inspirací, proto jsme se pokusili do knihy zahrnout všechny jeho kategorie. Možná i proto se kniha musela rozdělit do dvou svazků. Na druhém se ještě pracuje. Těžko vybírat nejzajímavější fotografie. Každá má v knize své opodstatnění a je součástí celku. V ústavu se za dobu jeho existence vystřídalo několik fotografů. Jaký je vám nejbližší, pokud jde o jeho práci?

Blízko mám například k fotografiím z cest po Egyptě od Jana Brodského z 80. let. Jsou promyšlené ve vztahu prostoru a architektury. Navíc mají zvláštní atmosféru tiché monumentálnosti. Zcela odlišné pojetí měl Milan Zemina. Jeho reportážní fotografie z výzkumu a portréty místních obyvatel z 60. a 70. let jsou nepřekonatelné. Z nedávných předchůdců oceňuji například technické fotografie Martina Frouze. Jaké to je být fotografem na archeologických vykopávkách v Egyptě? Laik si o tom možná dělá hlavně romantické představy. Jsou opodstatněné?

Romantická představa není mylná, ale je spíše okrajová. Náplň dokumentační práce na vykopávkách je dosti různorodá a vyžaduje mnohdy specifický přístup. Důležité je pro mě vést dialog s archeology. Fotografování na výzkumu může být tvůrčí ve smyslu vymýšlení metod ve stísněných prostorách hrobek, ale také je často velmi rutinní. Někdy například trávím týdny v zatemněné místnosti ve skladu a v improvizovaném ateliéru fotografuji stovky nálezů. V tomto ohledu je zásadní práce se světlem. Co v Egyptě fotíte pro sebe, když zrovna nepracujete?

Ve volném čase, kterého v Egyptě moc není, beru do ruky analogový fotoaparát a chodím se procházet po ruinách zádušních chrámů. Čas v těchto místech plyne zcela jinak. Viditelné jsou pouze zlomky architektury, které samy podléhají zvětrávacím procesům, a často se stává, že tvar si bere příroda zpět. Pocit neúplnosti, tedy něčeho navždy skrytého, o čem se už nikdy nedozvíme, jak to skutečně bylo, je mi bližší než vědomí úplného. Stačí se jednoduše podívat do pouštní krajiny a uvidíte, jak hluboce přesahuje vaši mysl.