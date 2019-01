Pokud kdokoli ovlivňoval soudce, je to velmi špatně, míní ministr Kněžínek

„Bylo by to špatné, ať už by to udělalal jakýkoli ústavní činitel nebo kdokoli jiný,“ řekl doslova ministr spravedlnosti. „A je jedno, jestli by se jednalo o peníze, nebo o nějakou veřejnou funkci,“ prohlásil Kněžínek. Mnohem horší by by podle něj bylo, kdyby na to ten soudce přistoupil.



Expředseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a ústavní soudce Vojtěch Šimíček mluvili ve středu večer na jednání sněmovního podvýboru pro justici hovořili o jejich ovlivňování Hradem.



Prezident Miloš Zeman měl Baxovi říct, že si jej dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu. Vzápětí mu ale řekl, co podle něj udělal Nejvyšší správní soud špatně. „Bylo mi zdůrazněno, že jsem šéf a že to mám zařídit,“ řekl někdejší šéf Nejvyššího správního soudu. Mynář namítl, že prezident nemohl Baxovi nabízet vedení Ústavního soudu, který je pro nejbližší roky naplněn.

„To, že takto někdo takto nebízí funkci, se nesmí stát“

„Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli je to standardní, pokud kancléř jakožto zaměstnanec občanů, který pracuje v Kanceláři prezidenta republiky, kontaktuje systematicky ústavní soudce, ve věci, ve které rozhodují a jestli je standardní, že předseda Nejvyššího správního soudu hovoří o tom, že mu prezident nabídl funkci šéfa Ústavního soudu výměnou za manipulaci soudních rozsudků,“ řekl Michálek ve Sněmovně.

„Když někdo jako prezident nabízí funkci, za to, že ovlivní rozhodnutí - a teď neříkám, že se to stalo - tak je to stejně vážné, jako kdyby ministr zdravotnictví nabízel funkci ředitele nemocnice doktorovi, který zabije pacienta. To je zkrátka věc, která se nesmí stát,“ prohlásil při interpelaci šéf klubu Pirátů. Ohrožuje to podle něj důvěru veřejnosti v justici.



Kněžínek opáčil, že je těžké reagovat, když se liší verze, co se vlastně stalo, které jsou proti sobě. „Víme, že nějaká schůzka proběhla, víme, že nebyla jedna. Na můj vkus jich bylo příliš mnoho,“ opáčil Michálkovi Kněžínek. „Nicméně nevíme, co přesně na té schůzce zaznělo, takže těžko se mi soudí, zda všechno bylo standardní nebo nikoliv,“ uvedl Kněžínek.

Doporučení není ovlivnění, tvrdí prezident Zeman

„Doporučení není ovlivnění, doporučení je vyjádření názoru,“ řekl minulý týden Zeman k tomu, že se hradní kancléř Mynář snažil působit na rozhodování některých soudců. „Kancléř se soudci jedná z mého pověření,“ řekl Zeman v pořadu Týden s prezidentem v televizi Barrandov. „Možná. že je trochu zatrpklý,“ řekl o Baxovi prezident. Říká, že mu Baxa doporučoval, koho má či nemá navrhnout do funkcí. A Zeman řekl, že neví, proč by naopak doporučení nemohl dávat on.

Kněžínek řekl, že ho mrzí, pokud se věci odehrály tak, jak je popisuje Baxa, že s tím nepřišel hned