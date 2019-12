Narozeniny Ježíše by měly být pořádný mejdan, míní kněz Zbigniew Czendlik

Před Vánocemi se vždy nadává, jak jsou konzumní. Není nakonec dobře, že takové jsou, když lidé netrpí nedostatkem a mohou dát dětem hodně dárků?

Představte si, že mi jednou volali z nejmenovaného rádia a čekali ode mě jako od faráře přesně tohle, že budu odsuzovat konzumní charakter Vánoc. Řekl jsem si, že to dělat nebudu. Vánoce byly totiž konzumní odjakživa. Lidé si dělali radost kupováním dárků a šetřili na to. Jde tu hlavně o samotné obdarovávání. A k stresu s tím spojenému přispívá i to, že pro spoustu lidí je to současně i konec účetního roku. A pokud jde o čas, který strávíme v obchodě? Doba, kdy jsme si dárky vyráběli, je pryč. Největší hodnota dárku tkví v tom, že když chodím po obchodním centru, tak myslím na toho, komu ho chci koupit.