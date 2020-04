Koronavirus je příležitost. Můžeme pochopit Ježíšovo utrpení, míní kněz

Sestoupit blíže k jádru velikonočních událostí a uvědomit si to, co by bylo možné v běžném bohoslužebném provozu přehlédnout, může věřícím pomoci situace vyvolaná šířením koronaviru, tvrdí Přibyl.



„Nemožnost fyzicky se účastnit bohoslužeb je sice bolestná, ale na druhou stranu nám pomůže odhalit zákoutí tajemství Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení, která bychom v běžném bohoslužebném provozu patrně přehlédli. Věřím, že nás toto prožití Velikonoc vlastně obohatí a pomůže nám sestoupit k jádru událostí,“ uvedl kněz.

Velikonoce ve Vatikánu Také liturgické obřady velikonočního týdne se letos kvůli epidemii koronaviru budou na vatikánském Svatopetrském náměstí konat bez věřících, uvedla ČTK. Prefektura papežského domu informovala, že do 12. dubna bude možné modlitby papeže Františka a jeho audience sledovat jenom na streamingové službě Vatikánu.

Vládní opatření zavedená proti šíření koronaviru znemožnila větší shromáždění lidí a v podstatě byly zrušeny společné bohoslužby, biskupové ale doporučovali kostely nechat otevřené pro individuální návštěvy.

Bohoslužby se přenášejí v médiích či po internetu a plánuje se to tak i v době Velikonoc, které jsou pro křesťany vrcholnou událostí roku. Kněží upozorňují, že letošní situace klade důraz na významnou část Velikonoc, a to je jejich slavení v rodině.

Na webu České biskupské konference jsou videa, která radí, jak co nejlépe oslavit Velikonoce modlitbou a rozjímáním v rodinném kruhu. Takové prožití Velikonoc je podle nich silnější než sledování online přenosu bohoslužeb. Připravena jsou videa, která věřící provedou liturgiemi den po dni od Zeleného čtvrtka po vigilie připadající na noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně.

Kněží na nich radí, jak si prostředí pro vigilii vylepšit třeba květinovou výzdobou, která k těmto obřadům v kostelích patří, lidé se také mohou slavnostně obléknout, jako to dělají do kostela. Namísto ohňů, které při vigiliích planou vně chrámů, si mohou ti se zahradou zapálit oheň venku a děkovat při něm za světlo. Doma pak si mohou lidé zapálit svíce.

Kněží budou pravděpodobně v kostele sloužit tradiční velikonoční mše sami nebo s jedním či dvěma ministranty. Kněz bude v tu chvíli představovat celé společenství, které si velikonoční události připomíná.