„Doufám, že jste nevolili Babiše, jinak vám ublížím.“ Byl to vtip, tvrdí farář

„199 lidí tady v Rokytnici volilo Andreje Babiše, doufám, že tady nikdo z vás nesedí. Nehlaste se, nebo vám ublížím! Prosím vás, v druhém kole běžte opět k volbám a volte demokratického a nepopulistického kandidáta. Přeji požehnanou neděli,“ říká farář na nahrávce, zatímco posluchači se jeho řeči smějí.

„Byl to opravdu jen vtip, mám daleko k tomu někomu skutečně ublížit,“ sdělil Jan Krbec, který v Rokytnické farnosti působí jako farář přes pět let. Hájí se, že tuto větu sdělil při ohláškách nikoliv při kázání tudíž se tímto nikterak neprovinil vůči církvi.

„Bylo to určeno výhradně pro mé farníky, kteří mě znají a ví, že bych nic takového nemyslel vážně.“ Video se objevilo na sociální síti Tik Tok.

Franta Kubásek @incorrectcz V Rokytnici berou v kostele dobrej matroš. #volby2023 #volby #prezident #prezident2023 #babis #Pavel #incorrectcz #politika #nabozenstvi #volby

Krbec považuje zveřejnění tohoto videa za nedobré a obviňuje dezinformační weby, jež dle jeho mínění mohly převzít video z platformy YouTube, kam Rokytnická farnost pravidelně nahrává záznamy celých mší.

Dle názorů jiných představitelů katolické církve nelze ale s jistotou tvrdit, že je vyjádření kněze zcela v pořádku. „Církev by měla být apolitická a nikoho by neměla navádět či přesvědčovat, farář by neměl své politické smýšlení v této věci nijak začleňovat do mše,“ sdělila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová, přičemž její tvrzení lze jednoznačně spojit s prohlášením ohledně voleb, které učinil arcibiskup Jan Graubner 9. ledna.

K této věci se vyjádřil i mluvčí Pražského arcibiskupství Jiří Prinz. Ten sdělil, že „teologické pravidlo v této věci sice neexistuje, ale je nyní spousta kněžích, co mají potřebu se k současné politické situaci vyjadřovat.“

V Rokytnici nad Rokytnou zvítězil v prvním kole prezidentských voleb Andrej Babiš se ziskem 199 hlasů před Petrem Pavlem (171) a Danuší Nerudovou (75). Volební účast tu byla 77,9 %.