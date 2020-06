Vláda se rozhodla zvýšit podporu pro klokánky i pro pěstounské rodiny

„Vláda schválila dofinancování krizových zařízení pro děti a novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí! Zvyšujeme tak příspěvek státu na provoz zařízení i na podporu pěstounských rodin. Děti v nouzi nenecháme ve štychu,“ napsala Maláčová.



Jana Maláčová @JMalacova Vláda dnes schválila dofinancování krizových zařízení pro děti a novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí! Zvyšujeme tak příspěvek státu na provoz zařízení i na podporu pěstounských rodin. Děti v nouzi nenecháme ve štychu. oblíbit odpovědět

Zvednout se má i odměna přechodných pěstounů, a to z 20 na 27 tisíc korun hrubého měsíčně. Mladí by po odchodu z dětského domova či pěstounské péče mohli dostávat zaopatřovací příspěvek 25 tisíc korun. Pokud by dál studovali, pobírat by mohli 15 000 korun měsíčně. Změny obsahuje novela o ochraně dětí.