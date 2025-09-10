Odborníci už déle upozorňují, že v Česku přibývá klíšťat i dvou nejčastějších nákaz, které tito paraziti přenášejí na lidi: bakteriální lymské boreliózy a virové klíšťové encefalitidy.
Už v červenci bylo znát, že obou infekcí je za prvních sedm měsíců nejvíce za posledních deset let. I odborníky však zaskočil rekordní počet bakteriálních nákaz od klíšťat ve druhé polovině prázdnin.
V nemocnici, která dívku na naléhání matky nakonec přijala, měli lékaři o podezření na neuroboreliózu pochybnosti. Antibiotika vysadili. „Já věděla, že má větší problém než obyčejnou virózu, a trvala jsem na vyšetření mozkomíšního moku,“ líčí maminka.