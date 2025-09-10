Posílali ji na psychiatrii, měla zánět mozku. Klíšťata letos nakazila rekordní počet lidí

Se zánětem mozku strávila v nemocnici tři týdny. Dostávala antibiotika do žíly. | foto: Archiv rodiny

Ivana Lesková
  11:00
Když malá Elenka začátkem srpna nechtěla jíst ani pít, navíc zvracela, její lékařka měla dovolenou. Rodiče ji proto vzali na pohotovost do Kladna, kde řekli, že je to obyčejná viróza. Když se přidaly noční běsy, jela s ní matka na pohotovost do Prahy. Tam jí doporučili najít dětského psychiatra, případně neurologa. Až další nemocnice dítě na naléhání matky přijala a zjistila boreliózu se zánětem mozku. Nákaz od klíšťat v srpnu rekordně přibylo. A další nával pacientů čekají lékaři na podzim.

Odborníci už déle upozorňují, že v Česku přibývá klíšťat i dvou nejčastějších nákaz, které tito paraziti přenášejí na lidi: bakteriální lymské boreliózy a virové klíšťové encefalitidy.

Už v červenci bylo znát, že obou infekcí je za prvních sedm měsíců nejvíce za posledních deset let. I odborníky však zaskočil rekordní počet bakteriálních nákaz od klíšťat ve druhé polovině prázdnin.

V nemocnici, která dívku na naléhání matky nakonec přijala, měli lékaři o podezření na neuroboreliózu pochybnosti. Antibiotika vysadili. „Já věděla, že má větší problém než obyčejnou virózu, a trvala jsem na vyšetření mozkomíšního moku,“ líčí maminka.

