Virem klíšťové encefalitidy, který způsobuje zánět mozku, se loni nakazilo 703 lidí. Šest z nich zemřelo a dalším zůstaly vážné trvalé následky. Letos do konce dubna, kdy ještě nebyli paraziti sající krev moc aktivní, už skončilo v péči lékařů deset lidí.
Lymskou boreliózou loni onemocnělo rekordních 11 386 lidí. To je přibližně trojnásobek proti průměru předchozích let, kdy se počty nahlášených infekcí pohybovaly od tří do pěti tisíc ročně. Za letošní čtyři měsíce evidují lékaři 1 830 pacientů s boreliovou infekcí.
„Extrémní vzestup nákaz souvisí s postupným stěhováním klíšťat do nových míst, jejich vysokou loňskou aktivitou i s tím, že až třetina zkoumaných parazitů z městských lesů a parků je promořených bakteriemi rodu Borrelia,“ říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu Státního zdravotního ústavu Kateřina Kybicová. Skokový nárůst nemocných však podle ní asi nejvýrazněji ovlivnil nový způsob automatizovaného hlášení infekcí praktickými lékaři do systému.
„Dříve mnozí lékaři nehlásili lehčí kožní formu lymské boreliózy – erythema migrans. U nakaženého se po třech až třiceti dnech objeví červená skvrna na kůži v místě přisátí klíštěte, dalšími příznaky mohou být únava, mírná teplota i bolest svalů. Jde o nejčastější a nejčasnější projev boreliózy. Pokud se včas přeléčí antibiotiky, obvykle odezní bez následků,“ vysvětluje Kybicová.
Vědci a další odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Akademie věd i univerzit spolupracují už několik let na projektu Klíšťata ve městě. Zaměřují se na sběr klíšťat, jejich laboratorní testování i určení míst, kde hrozí lidem největší riziko nákazy. Od loňska se může do výzkumu zapojit i veřejnost. Prostřednictvím webových stránek projektu www.klistatavemeste.cz nebo aplikace Klíšťapka hlásí místa, kde se setkali s klíštětem. Z toho vzniká online mapa.
„Loni začali zájemci hlásit v testovacím režimu klíšťata přisátá na člověka či domácí zvíře nebo i volně lezoucí. Nahlásili jich téměř téměř 900. Většinou anonymně. Do aplikace se zaregistrovalo 370 lidí,“ říká Pavel Švec z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která aplikaci provozuje.
Zájemcům doporučuje využít možnost registrace. „Uživatel pak může využít i další funkce aplikace jako klíštěcí deník. V něm najde datum a místo přisátí klíštěte pro případ pozdějších zdravotních potíží. Informace lze do aplikace zadat pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Uvádí se geografická poloha klíštěte. Je možné přidat jeho fotografii a zapsat i další údaje o klíštěti, místě nálezu, případném přisátí a podobně,“ vysvětluje Švec.
Už pilotní zapojení veřejnosti přineslo podle expertů překvapivá zjištění. Především to, že k velmi rizikovým, ale dosud opomíjeným oblastem, ve kterých hrozí setkání s klíšťaty a přenos nákazy, patří soukromé zahrady. Zatímco z lesů nahlásili lidé 30,1 procenta klíšťat, ze soukromých zahrad téměř 40 procent – z toho 30,2 ze zahrad u domů, dalších 8,6 ze zahrad či blízkého okolí chat a chalup. Dalších téměř 11 procent klíšťat nahlásili lidé z městských parků.
Odborníky překvapily i některé nahlášené druhy klíšťat vyskytující se mimo svá obvyklá teritoria. Například v jedné zahradě zaznamenali lidé klíště z nepůvodního rodu Hyalomma.
„Je to je velké, teplomilné klíště původem ze suchých oblastí Afriky, Asie a jižní Evropy. Od klíštěte Ixodes ricinus, což je nejrozšířenější druh v Česku, se liší vzhledem i chováním. Zatímco české klíště vyčkává na hostitele, větší teplomilné klíště s pruhovanýma nohama za ním i běhá,“ popisuje rozdíl Kybicová.
A dodává, že ačkoli v Česku tento druh zatím netvoří stabilní populaci, dostává se sem s migrujícími ptáky a může kromě klíšťové encefalitidy a boreliózy přenášet i závažnější virové či bakteriální infekce typické pro teplejší oblasti, například krymsko-konžskou hemoragickou horečku, riketsiózy či vzácně tularémii.
Vědci za poslední tři roky trvání projektu nashromáždili přes 12 tisíc klíšťat z městských a příměstských parků a lesoparků.
„Otestovali jsme 7 817 z nich na přítomnost pěti druhů bakterií, které mohou způsobovat onemocnění člověka. Téměř polovina klíšťat, přesně 44 procent, byla infikována alespoň jednou z bakterií,“ říká vedoucí projektu Václav Hönig z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.
Nejčastější byly podle něj právě bakterie způsobující lymskou boreliózu. Vědci je našli u 26 procent klíšťat.
Podle Kybicové opakovaná testování potvrzují, že více než čtvrtina klíšťat přenášejících boreliózu se nachází v parcích všech krajských měst včetně Prahy. „Klíšťata ve městech jsou prokazatelně dvojnásobně infikovanější než ve 150 lesních lokalitách v Česku, kde je sbíráme a testujeme posledních pět let v rámci projektu Klíšťata ve městě. Proto je nutné upozorňovat na riziko nákazy, která na nás číhá v nejbližším okolí,“ zdůrazňuje.
Statistikám vévodí Jihočeský kraj
Nejvyšší počet borelióz i klíšťových encefalitid v přepočtu na sto tisíc obyvatel byl loni v Jihočeském kraji a na Vysočině.
V absolutních počtech pacientů se situace lišila podle nemoci. Klíšťových encefalitid hlásili loni nejvíce lékaři jihočeští (123), moravskoslezští (99) a ústečtí (62). Nejméně jich bylo na Královehradecku a Karlovarsku (25).
Boreliózy postihly loni nejčastěji Středočechy (1 464), Jihočechy (1 050) a obyvatele Moravskoslezského kraje (1 030). Nejméně lidí onemocnělo na Karlovarsku (256).
Hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková připomíná, že aktivita klíšťat je už nyní vysoká a stále stoupá. „Sezona právě začíná. Byli bychom rádi, kdyby se do mapování klíšťat zapojila co nejširší veřejnost. Zároveň chci upozornit, že jedinou spolehlivou ochranou proti klíšťové encefalitidě, je očkování,“ dodává Macková.
Podle primářky infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Lenky Petroušové je očkování proti klíšťové encefalitidě důležité pro všechny věkové kategorie. U dospělých však bývá průběh nemoci závažnější.
„Častěji se jedná nejen o zánět mozkových blan, ale přímo o zánět mozku, který se projevuje silnými bolestmi hlavy, zvracením, poruchou rovnováhy a může vést i k částečnému ochrnutí, například ramenních pletenců. Když jsou vzácněji postižena životně důležitá centra v prodloužené míše, pacientům ochrnou všechny končetiny a dochází i k poruše polykání či dýchání,“ popisuje primářka.
Upozorňuje, že dospělí pacienti často nemohou dlouho po propuštění z nemocnice pracovat, přetrvávají u nich poruchy paměti či soustředění. „Očkování je důležité i u dětí. Po prodělaném onemocnění mají některé také potíže se soustředěním ve škole, což vede ke zhoršení prospěchu ve škole,“ dodává Petroušová.