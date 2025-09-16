Léčba ischemie pomocí lysohlávek? Česká klinika spouští průlomovou studii

V České republice se přibližně milion lidí léčí s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Ročně je hospitalizováno 25 tisíc lidí s infarktem, akutní formou nemoci, přičemž tisíc z nich na následky zemře. Zvýšený krevní tlak s sebou nese riziko kornatění srdečních tepen, čímž roste i riziko ICHS a akutního infarktu myokardu.
„Ischemická choroba srdeční je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v naší populaci. Přes všechna preventivní opatření se zcela nedaří zastavit její progresi a rozvoj dalších srdečních příhod. Jednou z možných příčin je opomíjení intervence významného rizikového faktoru, kterým je chronický stres. Věříme, že psychedeliky asistovaná psychoterapie může přinést nový způsob, jak zlepšit léčbu ischemické choroby srdeční a celkově zlepšit zdraví pacientů,“ říká odborný garant studie, vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha Tomáš Kovárník.
Studii RAFAEL poskytuje finance částečně grant ministerstva školství v rámci programu podpory vědecké spolupráce mezi Českem a USA a částečně jej z privátních prostředků financuje také Nadační fond GES. V současné době je vedeno řízení o registraci patentu, jelikož se jedná o první studii, která zkoumá efekt psychedelik u kardiologicky nemocných pacientů. Revoluční návrh léčby spočívá ve zkoumání doposud podceňovaných faktorů jako chronický stres, těžké prožívání životních situací a chronická podrážděnost.
Studie RAFAEL zahrne 60 pacientů ve věku 18 až 75 let, jimž byla diagnostikována stabilní ischemie. Ty poté rozdělí do dvou skupin, přičemž jedné skupině naordinují 25 mg psilocybinu a druhé 5 mg midazolamu (placebo), a budou sledovat zlepšení fyzických i psychických parametrů pacientů.
„Tato studie je prvním krokem k tomu, abychom psychedelika vnímali nejen jako nástroj pro léčbu některých duševních onemocnění, ale také jako prostředek k léčbě tělesných onemocnění, u kterých existuje výrazný vliv psychosomatiky. Věřím, že výsledky této studie mohou otevřít nové možnosti pro zlepšení léčby nejen kardiovaskulárních, ale i dalších takto podmíněných chorob,“ uvedl Tomáš Páleníček, další garant studie a jeden z předních českých psychiatrů.