O víkendu padl absolutní teplotní rekord pro Česko. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně. Proč právě tam?
Jde o obec, kde často dochází k pokořování teplotních rekordů kvůli poloze a vhodným podmínkám. Doksany se totiž nacházejí v Polabské nížině, nedaleko řeky Ohře, přičemž neleží nikde vysoko v horách. Ono ani tak nejde o naměřenou rekordní teplotu na jednom místě, ale o české prostředí jako celek.
Byl bych pro, aby se klimatizovaná obchodní centra nechávala otevřená po celou dobu.