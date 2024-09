Silnější výstraha není. A rekordní deště se budou opakovat, říká klimatolog

Do Česka se valí silné deště, meteorologové varují před povodněmi. Je taková intenzita srážek pro střední Evropu v této části roku běžná?

Musíme vnímat, že velké srážkové úhrny jsou spojené s nejteplejší části roku a letošní rok se vyznačuje mimo jiné tím, že jsme měli jedno z nejteplejších letních období v historii měření vůbec. Tím pádem je potenciál srážek větší, než býval v minulosti. Období, kdy se tento typ srážek může vyskytnout, se prostě prodlužuje. Souvisí to zčásti se změnou klimatu a je to něco, před čím klimatologové včetně našeho ústavu a řady českých institucí dlouhodobě varují. My na jedné straně sledujeme tendenci obecně k poklesu půdní vlhkosti – z krajiny nám mizí voda, ale vždycky jsme jedním dechem říkali, že musíme pořád počítat se zvětšujícím se rizikem mimořádně vysokých srážek.

Všechna velká sucha v zásadě končí mimořádnými srážkami, můžeme se na to dívat tak, že jistě máme nějaké průměrné klimatické hodnoty, ale ten průměr tvoří extrémně vlhké a extrémně suché části sezony. Letošek je srážkově průměrný, ale měli jsme období, která byla srážkově bohatší a srážkově chudší a teď nás čekají opravdu mimořádné srážkové úhrny.