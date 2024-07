Klimatizace jsou sobecké, míní vědec. Teplo vypouští do rozpálených ulic

Evropská unie má mnohem méně klimatizačních jednotek než Čína nebo Spojené státy, vyplývá ze zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), která byla zveřejněna v roce 2018 a vychází z údajů z roku 2016. Podle ní v roce 2016 připadaly na tři země dvě třetiny všech klimatizačních jednotek na světě. Šlo o Čínu, Spojené státy a Japonsko.

Agentura v roce 2018 předpovídala, že do roku 2023 bude v EU instalováno 130 milionů jednotek, ale konkrétní čísla za loňský rok dosud nejsou k dispozici. Zároveň odhadla, že do roku 2050 by se počet jednotek na kontinentu mohl zečtyřnásobit.

„Klimatizace se jeví jako výborné, protože lidem uvnitř budovy pomohou, ale teplo zevnitř budov transportují do městského prostředí, tedy do společného prostoru. Nebál bych se to označit za sobecké řešení,“ řekl Marian Pavelka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Podle Tomáše Halenky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se sice klimatizace podílí na takzvaném antropogenním teple ve městech, ale velice málo. Vedle lokálního působení klimatizace ale zdůraznil její potenciální globální vliv prostřednictvím emisí oxidu uhličitého spojených s výrobou potřebné energie.

Klimatické změny budou stále zesilovat

S tvrzením, že klimatizace jsou problematické vůči klimatu kvůli spotřebě elektrické energie, souhlasí také Pavelka. „Při našem současném energetickém mixu, který máme, je hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny stále ještě uhlí. Tedy proto, abychom se adaptovali na zvyšující se teploty a měli doma chlad, vypouštíme do ovzduší další oxid uhličitý, který klimatickou změnu dále zesiluje,“ uvedl.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je klimatizace v současné době zodpovědná za emise přibližně jedné miliardy tun oxidu uhličitého ročně z celkových 37 miliard tun emisí na celém světě.

Spotřeba energie na ochlazování prostor se do roku 2050 zdvojnásobí, pokud nebudou přijata žádná opatření, předpokládá agentura. Dále uvádí, že v roce 2022 byl podíl domácností s klimatizací 36 %, do roku 2030 očekává, že se číslo zvýší na 45 %, v roce 2035 na 50 % a v roce 2050 na 60 %

Řešením namísto klimatizace podle Pavelky může být pořízení venkovních žaluzií. „Když máte vnitřní žaluzie, tak je přímé sluneční záření ohřeje, poté se vnitřní žaluzie změní v topení a ohřívají vnitřní prostory. Oproti tomu venkovní žaluzie se ohřejí venku a teplo zůstává stále venku, zatímco v místnosti je o několik stupňů chladněji,“ radil. Venkovní žaluzie jsou podle něj oproti klimatizacím levnější, nepotřebují k provozu energii a nejsou hlučné.