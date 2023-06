Vedra budou v příštích dekádách častěji, zemře až čtvrt milionu lidí, varuje WHO

„Planeta je nyní o přibližně 1,2 °C teplejší než v takzvaném předindustriálním období, tedy v letech 1850 – 1900. To je však průměrná hodnota teplotní anomálie pro celou planetu. Většina míst na severní polokouli je dnes oproti referenčnímu období teplejší o 2 až 3 °C. Zástavby měst přináší teploty ještě vyšší,“ říká Ondráš Přibyla, ředitel organizace Fakta o klimatu.

Podle odborníků, kteří pravidelně vystupují na konferencích výše jmenované organizace je třeba bít na poplach. Lidé se však i přes rady meteorologů, ale i lékařů vystavují riziku a nedostatečně se chrání.

Češi podceňují rizika

„Češi jsou v tom typičtí. Zatímco třeba na Haiti, kde jsem působil se lidé snaží v poledne skrývat před sluncem, u nás vidíte typicky plné letní zahrádky. Lidé nebezpečí podceňují, přitom teploty se zvyšují a mohou se dostat na limity, které už nepřepotíme,“ říká známý lékař Tomáš Šebek.

Přestože je chirurgem, díky svým misím s organizací Lékaři bez hranic se často pohybuje v místech s extrémní teplotou, například na Haiti. Z toho důvodu se intenzivně zajímá o dopady na lidský organismus. „Jsem odpůrcem extrémů. V horkém letním počasí vychlazené nápoje s ledem, nebo naopak káva, která dehydruje,“ říká.

Vliv klimatické změny na extrémy počasí

„Světová zdravotnická organizace říká, že nejde jen o samotné fyzikální teplo, ale že obecně zvýšená teplota, vlny veder, změna klimatu výrazně ovlivní zdravotnické determinanty, jako je například jídlo, voda, bezpečný přístřešek nebo třeba šíření infekčních chorob,“ řekl Šebek.

Čtvrt milionu mrtvých vinou veder

Světová zdravotnická organizace (WHO) podle něj odhaduje, že mezi lety 2030 a 2050 v důsledku vln veder zemře ve světě až 250 000 lidí a přibude lidí s komplikacemi a nemocemi, což zatíží zdravotnictví.

Vysoké teploty mají vliv na šíření nemocí jako například malárie a zhoršují chronické a civilizační choroby, třeba nemoci srdce, nebo duševní nepohodu. „Přímé dopady vedra jsou v první fázi dehydratace, vyčerpání, křeče a pak úpal,“ říká lékař.

Součástí informací WHO jsou i doporučení, co dělat a co nedělat při vysokých teplotách. Lidé by podle odborníků neměli pít alkohol, nad 35 stupňů Celsia by si neměli pouštět větráky a měli by se vhodně oblékat. Zároveň by si měli dát pozor na jídlo, ve vedrech by neměli jíst mastná a těžká jídla. Šebek upozornil i na důležitost dostatečného přísunu tekutin, ideálně vody.

Podle Šebka je v Česku i problémem poměrně značná absence klimatizací v lékařských i jiných zařízeních. „Na zdraví pacienta, ale třeba i na pooparační péči má prostředí významný vliv. Jsou nemocnice, kde není důkladné větrání, ochlazování. To samozřejmě nikomu neprospívá. V zahraničí jsem se s tím setkával na řadě misí. Jen těžko můžete zachraňovat pacienty, když je ve stanu, kde leží po zákrocích pětapadesát stupňů, dodává.

Konference, kde vedle Šebka vystoupil mimo jiné i docent Michal Žák z Matematicko-fyzikální fakulty, či doktor Ondřej Lhota z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd objasnila nejen zdravotní dopady, ale i jak experti přistupují k takzvaným atribucím událostí, tedy zkoumáním spojitostí a příčin vln extrémních teplot, ale i změn klimatu.

Vývoj teplotních anomálií od roku 1880 dodnes.

První taková studie na základě dlouhodobých dat klimatických modelů byla zveřejněna v roce 2004. Zaměřovala se na vlnu veder, která sužovala západní Evropu o rok dříve a zemřelo přes 70 000 lidí.

Po takto tragických událostech vědci použili klimatické modely, aby s jejich pomocí zjistili, jakou roli v tom sehrála změna klimatu. Nejprve vytvořili tisíce simulací současného klimatu, které je dnes v důsledku lidské činnosti teplejší než dřív. Opakováním zjistili, jak by vypadalo počasí v uplynulých tisíciletích, kdyby bylo klima stejné jako dnes.

Faktorem oteplování je člověk a jeho chování

V rámci těchto simulací pak vědci spočítali, kolikrát by se během tohoto dlouhého období vyskytla tak extrémní vlna veder, jako v roce 2003. Dalším krokem byla jiná simulace – jak by vypadalo klima bez vlivu člověka, tedy bez jakýchkoliv emisí spojených s lidskou činností, včetně skleníkových plynů a aerosolů. Tím se odstranil lidský faktor. Výsledkem bylo zjištění, že vlna veder by byla více než nepravděpodobná, respektive prakticky vyloučená.

To byl počátek dnešního bádání a zavádění vědeckých metod. Vědci ale i upozorňují na potřebu vnímání extrémních teplot nejen v kontextu dané zkoumané země, ale či spíše celého regionu. Proto při výpočtech pro Česko je lépe brát ohled na modelování situací ve střední Evropě.

„Mimořádně vysoké teploty by se měly ale vztahovat i k danému území, protože v závislosti na zeměpisné šířce lidé vnímají jako extrémní výkyv jinou teplotu, řekl Ondřej Lhotka.

Podle vědců je pro příznivější budoucnost potřeba transformace energetiky. Ta je klíčová jednak kvůli ochraně klimatu (téměř 40 % emisí skleníkových plynů Česka dnes pochází z elektráren a tepláren), jednak pro zajištění energetické bezpečnosti a dostupnosti energetických surovin, což i zdůraznila ruská invaze na Ukrajinu.