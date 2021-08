Za více deště a sněhu vděčí Česko Arktidě, která trpí úbytkem ledu

Ekoložka Šabacká upozornila na dopad, který má klima v polárních oblastech na počasí v jiných částech světa. Šabacká uvedla, že podle nových studií je neobvyklé množství sněhu a srážek, které v dubnu a v květnu zasáhly Evropu, důsledkem toho, že bylo málo mořského ledu.

„Důvod je, že mořský led je vlastně taková zátka, která pokryje oceán. Z něho se pak nemůže vypařovat vlhkost. Tím, že plocha byla menší, se vypařovalo více vlhkosti, a tak se vytvořila fronta, která se přesunula nad Evropu a spadlo velké množství sněhu a ledu,“ vysvětlila vědkyně.

Podle Šabacké jsou i první studie, které ukazují, že i výskyt sucha a teplot ve středu Evropy částečně ovlivňují atmosferické proudy, které se vytvářejí v Arktidě. „A které se vlastně posouvají potom do Evropy,“ řekla.

Podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Akademie věd ČR se změna klimatu projevuje v Česku nejzřetelněji na nárůstu extrémních teplot a dlouhých horkých vln, což má dopad na sucho a přívalové srážky.

„Když se dostane více energie do atmosféry, tak se nám to nějakým způsobem musí vrátit. Česká republika má 20 let částečně deficit vláhové bilance. Částečně nám schne, zároveň máme i extrémní povodně, ten dopad je tady komplexní jak na zemědělství, tak lesnictví,“ podotkl klimatolog.

„Víme, že ledovce budou ustupovat, a to nejen v polárních krajích, ale i v nižších oblastech. Také víme, že bude docházet častěji k extrémním událostem typu povodní, sucha a nedostatku pitné vody třeba v horských oblastech. Nebo lavinám, ať už půdy nebo sněhovým,“ shrnula vědkyně závěry pondělní zprávy, která podle ní zpřesňuje data, která vyšla už před šesti lety.

Podle závěrů je také pravděpodobné, že do roku 2050 bude v letních měsících Arktida bez ledu. „Sníh odráží asi 90 procent záření. To je taková zpětná vazba, že čím méně je sněhu, tím více se otepluje, protože méně světla se odráží. A to je právě problém i u ledovců, že se často ztmavují v důsledku oteplování a tím pádem to přispívá k ještě rychlejšímu tání,“ popsala Šabacká.

Nevratné změny po oteplení Země o 1,5 stupně

Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) uvedla, že lidská činnost jednoznačně způsobila růst teploty na Zemi, stojí za nedávnými zásadními výkyvy klimatu, vlnou veder či záplavami a vedla k menší stabilitě celé planety.

Podle vědců je už jisté, že se planeta ohřeje o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, otázkou jen zůstává jak rychle. Při respektování nejambicióznějšího plánu dojde k překonání této hodnoty přibližně za deset let a její překročení podle vědců spustí nezvratné změny po celém světě. V pondělí zveřejněná zpráva je první ze tří plánovaných zpráv.

Vědci, kteří připravovali zprávu, se shodují na potřebě snížit emise všech skleníkových plynů, tedy nejen oxidu uhličitého, kterému je zatím věnována největší pozornost. Obavy budí zejména emise metanu. Plány na nulové emise CO2 jsou nezbytné, ale přinesou kýžený efekt jen pokud vlády prosadí také rychlé a zásadní snížení všech emisí, upozorňuje zpráva.