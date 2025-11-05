Česko vyjednalo ústupky od klimatického cíle. Ministři EU se dohadovali celou noc

Autor: ,
  7:03
Česku se společně s dalšími státy podařilo vyjednat ústupky ohledně nového klimatického cíle Evropské unie pro rok 2040 a některé země výsledný text nakonec podpořily. Oznámil to ve středu ráno na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před...

Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před jednáním Rady ministrů životního prostředí v Bruselu ke klimatickému cíli 2040. (3. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před...
Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před...
Ministr životního prostředí, Petr Hladík (KDU-ČSL) na tiskové konferenci. (3....
Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před...
5 fotografií

Dosluhující ministr na X uvedl, že Česko přesto hlasovalo proti dohodě. Ta podle něj bude formálně potvrzena ve středu ráno. Agentura Reuters píše, že ministři životního prostředí dosáhli ve středečních ranních hodinách předběžné shody.

Jednání podle dosluhujícího šéfa resortu životního prostředí trvalo 18 hodin. Dohoda bude formálně potvrzena ve středu ráno v 7:45.

Jako hlavní dosažené ústupky pro Českou republiku uvedl na síti X např. posílený monitoring dopadů klimatických politik na zaměstnanost a průmysl s možností návrhu úlev či úpravy cílů, možnost lokální výroby a další zvýhodnění jaderné energie, zachování vyšší bezplatné alokace povolenek pro český průmysl i po roce 2028.

Dunaj s Dyjí lze propojit, potvrdili experti. Hrozbu představují invazivní druhy
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Česko vyjednalo ústupky od klimatického cíle. Ministři EU se dohadovali celou noc

Česku se společně s dalšími státy podařilo vyjednat ústupky ohledně nového klimatického cíle Evropské unie pro rok 2040 a některé země výsledný text nakonec podpořily. Oznámil to ve středu ráno na...

5. listopadu 2025  7:03

Soutok je líhní orlů a komárů i bodem sváru politiků. Rozhodne Ústavní soud

V Česku neexistuje část přírody, o níž by se v posledních týdnech mluvilo více. Chráněná krajinná oblast Soutok je trnem v oku hnutí ANO, Motoristům sobě i některým jejich sponzorům, jihomoravský...

5. listopadu 2025

Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu

Občané New Yorku si za příštího starostu zvolili demokrata Zohrana Mamdaniho. Ve volbách zvítězil na bývalým guvernérem státu New York Andrew Cuomem, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil...

5. listopadu 2025  6:30,  aktualizováno  6:44

V americkém Louisville se zřítil a explodoval nákladní letoun, zemřelo sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  6:43

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:41

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:20

Impulzem pro novou čtvrť bude Václavské náměstí Brna, vznikat začne příští rok

Dvě čerpací stanice stály mnoho let naproti sobě v Opuštěné ulici poblíž autobusového nádraží Zvonařka a Galerie Vaňkovka v Brně. Obě už mají zpečetěný osud. Musejí ustoupit chystané nové ulici...

5. listopadu 2025  5:05

Babišova koalice si ověří svou sílu při tajné volbě Okamury do čela Sněmovny

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě si při tajné volbě ověří spolehlivost většiny 108 hlasů ve...

5. listopadu 2025

Z venkovních zahrádek v Madridu dva měsíce mizely židle, ztratilo se jich přes tisíc

V Madridu a okolí se během dvou měsíců ztratilo více než 1 100 židlí z venkovních zahrádek. Policie kvůli tomu zadržela sedm podezřelých.

5. listopadu 2025

Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně deset lidí

Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který v úterý večer vypukl v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla.

5. listopadu 2025  1:11,  aktualizováno  1:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pojištění soběstačnosti chrání i rodinu. Jak funguje a na kolik přijde

Zajištění proti ztrátě soběstačnosti dává oporu nejen tomu, kdo uzavře toto pojištění, ale také celé rodině. Pokud totiž dojde k tomu, že se některý z členů rodiny o sebe sám plně nepostará, typicky...

5. listopadu 2025

Schopnosti jednat s lidmi, číst situace a udržet klid. Co obnáší práce v ostraze

Doba, kdy ostrahu vykonávali lidé bez zkušeností nebo „na okraji“, je už pryč. Situace se totiž hodně proměnila. Bezpečnostní práce je zodpovědná, často v náročném prostředí, a navíc na směny. Kdo ji...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.