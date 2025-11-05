Česko vyjednalo ústupky od klimatického cíle. Ministři EU se dohadovali celou noc

Dosluhující ministr na X uvedl, že Česko přesto hlasovalo proti dohodě. Ta podle něj bude formálně potvrzena ve středu ráno. Agentura Reuters píše, že ministři životního prostředí dosáhli ve středečních ranních hodinách předběžné shody.
Jednání podle dosluhujícího šéfa resortu životního prostředí trvalo 18 hodin. Dohoda bude formálně potvrzena ve středu ráno v 7:45.
Jako hlavní dosažené ústupky pro Českou republiku uvedl na síti X např. posílený monitoring dopadů klimatických politik na zaměstnanost a průmysl s možností návrhu úlev či úpravy cílů, možnost lokální výroby a další zvýhodnění jaderné energie, zachování vyšší bezplatné alokace povolenek pro český průmysl i po roce 2028.
