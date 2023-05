El Niňo přichází, svět se zřejmě oteplí o 1,5 stupně. Vedra zacloumají i Českem

1,5 stupně Celsia průměrného oteplení. Tuto vrchní hodnotu si vytyčily státy již v roce 2015, když uzavřely Pařížskou dohodu. Už tehdy bylo nad slunce jasné, že za rychlé tempo růstu teploty může člověk, a to kvůli obrovskému pumpování skleníkových plynů do atmosféry.

Tento týden upozornila Světová meteorologická organizace (WMO), že jednorázově můžeme tuto symbolickou hranici brzy překročit.

„Existuje 66procentní pravděpodobnost, že průměrná roční globální teplota v letech 2023 až 2027 bude alespoň jeden rok vyšší než 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální dobou,“ píše se v nové zprávě WMO. Podle zprávy je téměř stoprocentní šance, že dalších pět let bude nejteplejší období v historii měření.

Hrozí, že se dočkáme jevů, jejichž extremita nás může překvapit. Může překonat to, co dosud známe. Michal Žák klimatolog a meteorolog

„V letech, kdy teplota takto vyskočí nahoru, je značné riziko horkých vln a rekordních teplot, které mají velmi neblahý vliv na lidský organismus a nebo na výskyt extrémů, jako je například sucho či přívalové srážky,“ uvádí k očekávanému oteplování klimatolog Pavel Zahradníček pro iDNES.cz.

Klimatolog Radim Tolasz nicméně upozorňuje, že jednorázové překročení ještě neznamená, že Pařížská dohoda padá. „Pařížská smlouva je postavena na dlouhodobých průměrných hodnotách,“ říká vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu Tolasz.

Na druhou stranu, jak upozorňuje Tolasz, i k překročení této průměrné odchylky, kterou dohoda popisuje, by podle posledních odhadů mělo dojít v průběhu dalších třiceti let. A takové překročení by mělo závažné dopady nejen na přírodu, ale i na fungování společnosti, jak popisuje zvláštní zpráva OSN k oteplení o 1,5 stupně. Řadu z nich pozorujeme již dnes.

Proč je oteplení o více než 1,5 °C problém? [1/3] od autora Fakta o klimatu, licencovaný pod CC BY 4.0.

V Česku v posledních letech vidíme například delší a intenzivnější vlny veder. A s tím se pojí i zdravotní důsledky. Zatímco dříve v našich podmínkách umíralo ročně důsledkem veder na padesát lidí, mezi roky 2010 a 2019 jich je každý rok průměrně už devadesát. Celosvětově kvůli změně klimatu podle Světové zdravotnické organizace umírá každou minutu třináct lidí.

„V kontextu České republiky nejde ani tak o vlastní oteplení, ale dopady v propojeném klimatickém systému, což může vést jak k dlouhým vlnám vedra, tak například k výraznějším srážkám nebo epizodám intenzivního sucha. A hrozí, že se dočkáme jevů, jejichž extremita nás může překvapit – jinými slovy může překonat to, co dosud známe,“ shrnuje klimatolog a meteorolog Michal Žák.

El Niňo a body zlomu

Co je El Niňo? Jevy El Niňo a La Niňa jsou protikladné klimatické jevy, které se střídají, přičemž v mezidobích nemusí působit ani jeden z nich. El Niňo je teplá fáze souhrnného jevu El Niňo - Jižní oscilace (ENSO), La Niňa je chladnou fází ENSO. Jev je vyvolaný vzájemným působením mezi atmosférou a Tichým oceánem. Projevuje se přechodným zánikem obvyklého studeného Peruánského mořského proudu podél Jižní Ameriky. Ten je nahrazen teplým proudem z rovníkových oblastí, který pak může ovlivňovat počasí na celé Zemi.

Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd k tomu doplňuje, že přesné dopady jednorázového překročení hranice 1,5 stupně na Českou republiku není možné přesně odhadovat. Do hry totiž vstupuje přirozený jev zvaný El Niňo.

„Není dobře podchyceno, jak jev El Niňo ovlivňuje přímo naši oblast a také neplatí, že všude na světě v daný moment je například nadprůměrně teplo. Uplynulý duben byl globálně jeden z nejteplejších a u nás výrazně teplotně podprůměrný,“ vysvětluje vědec.

Trend je nicméně zřejmý. Kombinace člověkem působené klimatické změny s jevem El Niňo ještě zvyšuje šance extrémního počasí a bezprecedentně teplých let.

„V jejich průběhu můžeme očekávat například mimořádně dlouhé horké vlny a mimořádně vysoké teploty v některých částech světa, klidně i v Evropě. To však není předpověď, jen statistický odhad,“ uvádí Tolasz.

Meteorolog a klimatolog Žák dále popisuje, že rychlejší oteplení s sebou nese větší šanci překračování takzvaných klimatických bodů zlomu.

„Zpráva nás má znepokojovat hlavně tím, že při větším oteplení může dojít k překročení bodu zlomu u některých složek klimatického systému a s nimi spojenými ekologickými dopady,“ popisuje. Body zlomu označují hranice různých ekosystémů, které když se jednou překročí, nastane náhlá kvalitativní změna, jež může být v dalších tisíciletích nenávratná.

Mezi body zlomu se řadí například nenávratné odtání ledovců a permafrostu, úhyny severských a tropických lesů, zpomalení či zastavení mořských proudů anebo zesílení pravidelných západoafrických a indických monzunů.

Klimatologové poslední desetiletí upozorňují, že mnoho z těchto systémů, které jsou zásadní pro udržení současného způsobu života na Zemi, se blíží k hranici kolapsu.

„Každý teplý rok představuje další výzvu pro náš klimatický systém s potenciálně velmi nepříznivými dopady na naši společnost,“ varuje Žák.

Proč je oteplení o více než 1,5 °C problém? [2/3] od autora Fakta o klimatu, licencovaný pod CC BY 4.0.

Vědci se shodují na jednoznačné cestě, jak tempo oteplování a s tím i negativní dopady zbrzdit. Tou je snižování emisí skleníkových plynů. A to ve všech sektorech ekonomiky, od energetiky, průmyslu, zemědělství, dopravy až po bydlení.

V loňské zprávě OSN se vědci shodli, že cesty, jak vývoj zbrzdit, tak, abychom na delší dobu hranici 1,5 stupně nepřekročili, stále existují. K tomu je ale potřeba strmý pokles emisí. A to nejpozději do roku 2025.

Česko přitom před svým prahem uklizeno nemá. Co se týče emisí na hlavu, patříme do světové třicítky největších znečišťovatelů. Třeba oproti Číně jsou naše emise na obyvatele téměř dvojnásobné. Podobně jsme na tom i z hlediska historických emisí.

Vláda v současné chvíli pracuje na aktualizaci základního dokumentu, takzvané Politice ochrany klimatu, který určuje českou trajektorii snižování emisí. Očekává se, že zde stanoví nové ambicióznější závazky s celkovým cílem klimatické neutrality v roce 2050.