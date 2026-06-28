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Klimatická změna je mimořádně rychlá a extrémy budou častější, varoval ČHMÚ

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  22:10
Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové...

Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu na pětině měřicích stanic. Nejteplejší byla v centru Prahy. (27. června 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

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Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádně rychlá a lidé se na ni musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní.

ČHMÚ to v neděli večer uvedl na síti X. V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Ode dneška činí 41,9 stupně.

Meteorologové zdůvodnili, proč byl končící víkend v Česku teplotně extrémní. „Dle sondážního měření bylo odpoledne ve výšce kolem 1 500 m n. m. nad Prahou neuvěřitelných 24,4 stupně Celsia. Nikdy dříve se takto teplá vzduchová hmota v historii sondážních měření nad ČR nevyskytovala. Asi nejvýraznějším dokladem je ale fakt, o kolik byl absolutní teplotní rekord překonán,“ uvedl ČHMÚ.

41,9 stupně. Česko hlásí nový teplotní rekord, vedra ukončí bouřky

Připomněl, že ještě v pátek činilo absolutní maximum pro ČR 40,4 stupně a bylo z roku 2012. „Právě překonání rekordu o 1,5 stupně Celsia je naprosto bezprecedentní,“ uvedl ČHMÚ. Navíc na dalších třech stanicích ústav naměřil vyšší teplotu, než kolik činil rekord z roku 2012. „Naprosto mimořádné byly i teploty v noci a to ta nejteplejší je teprve před námi. Mimořádná je i délka veder,“ doplnil ČHMÚ.

Podle meteorologů je současná klimatická změna mimořádně rychlá, což ji odlišuje od přirozených změn klimatu v minulosti. „Ať chceme nebo ne, musíme se adaptovat. Čím dříve, tím lépe. Během dalších let a dekád budou takovéto extrémy čím dál častější,“ uvedl ČHMÚ.

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Podle ČHMÚ je dobrou zprávou, že v některých městech už se adaptační opatření dělají. Jde třeba o výsadbu stromů a hlavně druhů, které zvládnou vyšší teploty a delší sucha. Zeleň má ve městech zásadní vliv, stejně jako třeba barvy fasád domů.

V pondělí by se extrémní teploty mohly vyskytovat ještě v nejnižších polohách Moravy a Slezska, meteorologové tam očekávají teploty až kolem 40 stupňů.

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