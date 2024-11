Soud zamítl stížnost Klimatické žaloby. Spolek žádal kroky ke snižování emisí

Nejvyšší správní soud (NSS) v aktuálním rozsudku zohlednil právní závěry velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten dal v dubnu za pravdu skupině švýcarských žen, které žalovaly tamní vládu kvůli nedostatečnému úsilí v boji proti globálnímu oteplování.

Situace kolem české klimatické žaloby je však podle NSS odlišná. Rozdíl spočívá například v tom, že Česko je na rozdíl od Švýcarska členskou zemí Evropské unie.

Zohledňují se tedy také unijní právní předpisy a mechanismy kontroly. Oproti únoru 2023, kdy NSS rozhodoval poprvé, se výrazně zpřesnily. Kolektivní závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s úrovní v roce 1990 se v mezičase promítl jak do sekundárního práva EU, tak do povinností jednotlivých členských států včetně ČR.

Ani se zohledněním závěrů nové judikatury štrasburského soudu nenašel NSS ve vnitrostátním, unijním ani mezinárodním právním řádu povinnost Česka snížit emise skleníkových plynů o více než 80 procent, jak požadovali žalobci.

Klimatickou žalobu podal spolek Klimatická žaloba ČR s dalšími žalobci v roce 2021 na čtyři ministerstva – životního prostředí, zemědělství, dopravy, průmyslu a obchodu – a na Úřad vlády. Podle ní „nepřijímají dostatečná opatření k omezování emisí a adaptaci na změnu klimatu, čímž narušují naše lidská práva a mezinárodní dohody“. O rok později, v červnu 2022, Městský soud v Praze části žaloby vyhověl.

Rozhodl, že ministerstva zasahují do práv žalobců, protože nestanovila konkrétní opatření k dostatečnému snižování emisí skleníkových plynů. Část žaloby směřující vůči neprovedení dostatečných adaptačních opatření soud zamítl, stejně tak odmítl žalobu na vládu.

„Žalovaným ministerstvům životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a ministerstvu dopravy se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990,“ uvedl Městský soud v Praze.

Ministerstva následně podala proti rozsudku kasační stížnost k NSS, který loni v únoru zrušil klíčové pasáže rozsudku a vrátil žalobu k dalšímu projednání. Ten žalobu v říjnu zamítl. Spolek a další žalobci proto podali proti druhému rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost k NSS, který ji ale nyní zamítl.