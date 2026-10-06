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Exprezident Zeman vystoupí na semináři SPD o vlastenectví i kolaboraci

Josef Kopecký
  5:41
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Bývalý prezident Miloš Zeman podpořil v Chomutově kandidáty Rajchlova hnutí...
Miloš Zeman patří mezi odpůrce sudetoněmeckého sjezdu. (24. května 2026)
Exprezident Miloš Zeman vystoupil na debatě o národních zájmech, v níž se...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
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Bývalý prezident a ještě před tím premiér Miloš Zeman se v úterý dopoledne vrátí do Poslanecké sněmovny. Má vystoupit jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a vlastenectví versus historický revizionismus a kolaborace“, který se uskuteční pod záštitou poslance SPD Tomáše Doležala.

Na akci vystoupí i šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura či bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, který nyní vede spolek Svatopluk. Loni ve volbách do Sněmovny podpořil hnutí Stačilo! i SPD.

Kolem politiků extrémní pravice i levice se bývalý sociální demokrat Miloš Zeman objevuje stále častěji.

Minulý týden v Chomutově podpořil stranu PRO Jindřicha Rajchla, která ve městě kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě. Zeman vystoupil na besedě věnované tématu Sudetští Němci a útok na suverenitu ČR.

Zeman v Chomutově uvedl, že podporuje konkrétní kandidáty hnutí PRO, kteří kandidují do senátu. Jmenoval Milana Lopraise, který usiluje o senátorské křeslo v barvách PRO v obvodě Ostrava – město. Zmínil také Jana Skalického, který kandiduje do senátu v Děčíně.

Spolu s Rajchlem, Drulákem a europoslankyní za komunisty Kateřinou Konečnou také bývalý prezident Zeman v září vystoupil i na konferenci v pražském hotelu Duo, kterou uspořádal spolek Svatopluk.

Ve stejném bloku jako Zeman promluvil k účastníkům na dálku připojený Fjodor Lukjanov, ruský politolog, propagandista blízký Vladimirovi Putinovi. Lukjanov je zapsaný i na sankčním seznamu Evropské unie.

V září Zeman ale navštívil i kampaň vládního hnutí ANO. V Kolíně podpořil Andreu Brzobohatou, která usiluje o zvolení do Senátu.

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