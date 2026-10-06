Exprezident Zeman vystoupí na semináři SPD o vlastenectví i kolaboraci

Na akci vystoupí i šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura či bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, který nyní vede spolek Svatopluk. Loni ve volbách do Sněmovny podpořil hnutí Stačilo! i SPD.
Kolem politiků extrémní pravice i levice se bývalý sociální demokrat Miloš Zeman objevuje stále častěji.
Minulý týden v Chomutově podpořil stranu PRO Jindřicha Rajchla, která ve městě kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě. Zeman vystoupil na besedě věnované tématu Sudetští Němci a útok na suverenitu ČR.
Zeman v Chomutově uvedl, že podporuje konkrétní kandidáty hnutí PRO, kteří kandidují do senátu. Jmenoval Milana Lopraise, který usiluje o senátorské křeslo v barvách PRO v obvodě Ostrava – město. Zmínil také Jana Skalického, který kandiduje do senátu v Děčíně.
Spolu s Rajchlem, Drulákem a europoslankyní za komunisty Kateřinou Konečnou také bývalý prezident Zeman v září vystoupil i na konferenci v pražském hotelu Duo, kterou uspořádal spolek Svatopluk.
Ve stejném bloku jako Zeman promluvil k účastníkům na dálku připojený Fjodor Lukjanov, ruský politolog, propagandista blízký Vladimirovi Putinovi. Lukjanov je zapsaný i na sankčním seznamu Evropské unie.
V září Zeman ale navštívil i kampaň vládního hnutí ANO. V Kolíně podpořil Andreu Brzobohatou, která usiluje o zvolení do Senátu.