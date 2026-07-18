Čert Okamura usnul, jedou se Motoristi. Klempíř o poplatcích, Turkovi i kritice

Vaší reakcí na bouračku Filipa Turka bylo, že si počkáte až na výsledky policejního vyšetřování. Vy jste to video, kde projíždí odbočovacím pruhem doleva a hodí myšku doprava, zatímco ostatní řidiči zastavují, neviděl?
Video jsem viděl a vypadá to, že je jasné, že Filip Turek porušil předpisy. On ale zase tvrdí, že byl na policii a ta jednoznačně prokazuje vinu řidiče druhého auta, který jel stovkou. Můj řidič také boural. Vjel do kulaťáku s majáčkem, daleko pomaleji než tento člověk, a byl na vině. Takže Filipa nemohu kritizovat. Naopak si myslím, že je to mediální lynč, který pokračuje znovu a znovu s cílem toho kluka úplně dehonestovat. Samozřejmě, byl to pech. Ale jak všichni viděli, značení povolovalo jízdu i rovně.
Nepovolovalo. Byly tam žluté dočasné šipky doleva, ty jsou těm bílým nadřazené. A jak jsem říkal: všichni ostatní řidiči jedoucí rovně zastavili, takže o tom autě asi věděli. Turek tam vjel jako jediný…
A priori budu vždy při mediálních lynčích stát na jeho straně. Dokud se vyloženě neprokáže jeho vina. Protože vím, co média dokážou, vím, jaké to je. Když jel pan Výborný stovkou, nikdo po něm neřval, ať rezignuje. Když byl Dozimetr, nikdo neřval. Teď řvou po Turkovi, ať skončí ve všech svých funkcích, ať shoří v pekle. Počkám si na ty policajty.
Umělci, ať už jsou to hudebníci, nebo herci, mají roznášet dobré vibrace, lásku, dobrý pocit. Z některých z nich ale padá žluč a nenávist. Jako z téhle paní. Ale upřímně řečeno, zrovna od ní je mi to úplně jedno.