StarDance do veřejnoprávní televize nepatří, řekl Klempíř a poradil, co točit

Autor: ,
  9:53
Česká televize by podle ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) neměla vysílat taneční soutěž StarDance, podle něj do veřejnoprávní televize nepatří. Řekl to serveru Deník.cz. Celosvětově úspěšný pořad, který vznikl v britské veřejnoprávní BBC, vysílá Česká televize od roku 2006 a patří k nejsledovanějším programům. Poslední finále StarDance sledovalo 1,88 milionu diváků.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. února 2026)

Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných...
Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....
Adriana Mašková ve StarDance XIV (2026)
Ministr kultury Oto Klempíř na sněmovním jednání o nedůvěře vládě (3. února...
38 fotografií

Podle vládního návrhu zákona o médiích veřejné služby, který Klempíř tento týden představil, se mají Česká televize a Český rozhlas zaměřovat především na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a publicistiky, plnění vzdělávací a kulturně-společenské funkce a až na třetím místě má být zábavní a dramatická tvorba.

Klempíř: Rušení poplatků není útok, musí se umět šetřit. Plníme program, říká Babiš

„Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí,“ řekl Klempíř. Taneční klání celebrit se poprvé objevilo v Británii, kde ho veřejnoprávní BBC uvedla v roce 2004.

Podle Klempíře by se Česká televize měla věnovat původní dramatické tvorbě. Vyzdvihl sérii Bohéma o životě hereckých hvězd za první republiky, kterou Česká televize před lety natočila. „Česká televize má v dramatické tvorbě primariát, a tak by to mělo zůstat,“ uvedl ministr.

Na dotaz Deníku, proč ministr nechodí na některé kulturní akce, třeba na předávání cen Anděl nebo Český lev, Klempíř řekl, že nedostal pozvánku. „Já bych na ceny Anděl strašně chtěl jít, ale k tomu musíte mít pozvánku. Já jsem ji neměl,“ poznamenal. Klempíř byl v minulosti členem skupiny J.A.R., se kterou hudební cenu získal. Dodal, že „nepozvání“ na Anděly ho mrzelo. „Myslím si, že bych si zasloužil tam být,“ dodal.

Patří StarDance do veřejnoprávní televize?

Vláda chce od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet a zrušit dosavadní poplatky, které občané a firmy platí a které jsou hlavním příjmem obou médií. Podle vládního návrhu ale média dostanou o 1,4 miliardy méně, než letos očekávají jako výnos z poplatků.

GLOSA: Andělé bouřili nespokojeností. Místo křídel ukazovali vztyčený prostředníček

Ředitelé obou médií s návrhem nesouhlasí, podle nich hrozí to, že nebudou moci splnit své závazky, budou muset propouštět a omezit tvorbu. Proti se postavili také pracovníci České televize a Českého rozhlasu, Syndikát novinářů či opoziční politici. Návrh podle nich ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.

Hrozí autocenzura, odnést to může i StarDance. Expertka o Klempířově návrhu

Kromě toho Klempíř v minulých týdnech čelil kritice také za setkání s kritizovanou slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou či zastavení projektu Česká knihovna, který využívaly veřejné knihovny pro pořízení zejména nekomerčních domácích titulů. Kritiku vyvolaly i Klempířovy výroky o tom, že by ministr měl mít možnost ovlivnit, komu poskytne fond audiovize dotace.

14. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je David Shorf, odborník z institutu SOLVO, bývalý voják v...

„Izrael se nachází v nejisté době, kdy se optimismus z normalizace vztahů se sousedy rozplynul po událostech 7. října,“ říká David Shorf z institutu Solvo. Shorf v Izraeli studoval i sloužil v...

17. dubna 2026

Richterová varuje před „vykostěním“ zákona a zpolitizováním státní správy

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci budou projednávat návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků. Nahradí současný služební zákon. „Považujeme to za naprosté vykostění služebního zákona,“...

17. dubna 2026,  aktualizováno  9:55

Podezření ze zneužití pravomoci. Tejc podá trestní oznámení v kauze bitcoinů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pátek na tiskové konferenci resortu představila nová zjištění v kauze bitcoin. Mimo jiné zmínila, že byly dokončeny další audity. Ministr spravedlnosti...

17. dubna 2026,  aktualizováno  9:50

Evropa má prostředky na odminování Hormuzu, řekla francouzská ministryně

Francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová.(14.dubna 2026)

Evropské země jako Belgie, Nizozemsko a Francie mají prostředky k odminování, kterými by mohly pomoci zajistit plavbu Hormuzským průlivem, řekla francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová....

17. dubna 2026  9:35

Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Nešlo o útok, uklidňuje firma

Požár v přerovském podniku Meopta. (16. dubna 2026)

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda 50 milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. „Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani...

17. dubna 2026  8:15,  aktualizováno  9:31

Exporadce Pospíšila odmítl v Dozimetru vypovídat. V pondělí přitom svědčil

U soudu v kauze Dozimetr svědčí Jiří Fremr. (13. dubna 2026)

V pátek měl u obvodního soudu pro Prahu 9 pokračovat výslech Jiřího Fremra v kauze Dozimetr. Bývalý spolupracovník současného poslance a bývalého náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP...

17. dubna 2026,  aktualizováno  9:04

Otevírá se Dvorecký most. Uleví dopravě na jihu Prahy, auta na něj ale nesmí

Dvorecký most poslední noc před otevřením. (16. dubna 2024)

V Praze se otevírá Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Slavnostní okamžik nastane hodinu před polednem. V sobotu most začnou využívat pravidelné linky MHD, tedy...

17. dubna 2026

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

17. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:53

Srážka dvou aut a kamionu u Zdib. Jeden řidič utekl, hledá ho policie

Dopravní nehoda na silnici 9 u obce Zdiby v okrese Praha-východ. (17. dubna...

Na silnici u obce Zdiby v okrese Praha-východ havarovala krátce po půl šesté hodině ráno tři vozidla. Nehoda se podle policie obešla bez zranění. Místem se nyní jezdí kyvadlově, jeden řidič od nehody...

17. dubna 2026  8:21,  aktualizováno  8:44

Žena mnoha tváří, talentů i Českých lvů. Aňa Geislerová slaví jubileum

Česká scenáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová na filmovém festivalu v Cannes...

Eliška v Želarech, milenka Jozefa Gabčíka, Olga Havlová, Božena Němcová a nejčerstvěji matka syna s Downovým syndromem ve filmu Karavan. To je jen zlomek z dlouhého výčtu rolí, jimž nesmazatelně...

17. dubna 2026  8:39

Zaznělo „Jdi do prčic!“, tak se sebrali a šli. Nejslavnější pochod slaví kulaté výročí

Osmapadesátého ročníku pochodu Praha-Prčice se zúčastnilo přes 24,5 tisíce...

Lidová a nepříliš přívětivá výzva „jdi do prčic“ už před desítkami let inspirovala konání nejznámějšího dálkového pochodu. Prvních pět set turistů na zhruba šedesát kilometrů dlouhou trasu vyrazilo...

17. dubna 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.