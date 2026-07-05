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Proč hned schytat vlnu nadávek? Klempíř se omluvil za svou fotku se Strakatým

David Chuchma
  13:41aktualizováno  14:15
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (4. července 2026) | foto: CNC / Pavel Machan, Marek Patek, Martin Hykl, David Kundrat / ProfimediaProfimedia.cz

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...
Ministr kultury Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...
Ministr kultury Oto Klempíř
12 fotografií
Ministr kultury Oto Klempíř se v neděli omluvil za příspěvek na sociální síti X, ve kterém zveřejnil fotografii s podcasterem Čestmírem Strakatým. Přiznal, že snímek mohl vzbudit dojem bližšího vztahu či společného politického postoje, což podle něj nebylo jeho záměrem. Strakatý pak o omluvě sám informoval.

Klempíř v sobotu zveřejnil fotografii se Strakatým a připojil text: „Po delší době opět s mým oblíbeným podcasterem, a to ve Varech. Díky za fajn pokec, Čestmíre!“

Podcaster následně uvedl, že fotografie vznikla během videohovoru s ministrovou kolegyní a byla vytržena z kontextu. Zdůraznil, že nešlo o jeho příspěvek ani o vyjádření podpory ministrovi.

Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, zvěčnil se s podcasterem Strakatým

Klempíř v neděli Strakatého vysvětlení potvrdil a za svůj příspěvek se omluvil. „Ve Varech jsme se normálně potkali a chvíli si povídali. Fotka vznikla během videohovoru s mou kolegyní. Nebyl to Čestmírův příspěvek, politické gesto ani vyjádření jakékoli podpory. Bylo to setkání dvou lidí, kteří se roky znají,“ napsal ministr.

Dodal také, že lidé mohou stát na opačných stranách názorového spektra a přesto spolu mluvit, „aniž by za to jeden z nás musel schytat vlnu nadávek“.

Strakatý následně ministrovu omluvu sdílel na síti X a doplnil, že se mu Klempíř omluvil i osobně.

„Zažívám teď strašně zajímavý útok propojených anonymních učtů a musím říct, že dezoláti dobra a lepší anonymní trollové si opravdu můžou podat ruku s druhou stranou. Jsou úplně stejní,“ dodal pak.

Ministr kultury v sobotu dorazil na Mezinárodní filmový festival v Karlový Varech, přestože pátečního slavnostního zahájení se nezúčastnil. Už dříve uvedl, že nechce, aby festival zastínily politické spory. Karlovarskou přehlídku označil za světový festival, který na několik dní dělá z Karlových Varů „světové centrum kultury“. Ve Varech se vyfotografoval také s Dustinem Hoffmanem.

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