„Vždyť přece zatím nemůžete vědět, jaký rozpočet chci prosadit pro ministerstvo kultury, nejspíš nemáte tušení, kolik prostředků chci dát na podporu živé kultury, jak plánuji financovat divadla a umělce, jaké budou pobídky pro zahraniční štáby, jaké chystám příležitosti pro naši megabarevnou mozaiku kulturního světa, jak mám namyšleno financování veřejnoprávních médií, zahraniční stáže,“ vyjmenovává Klempíř ve svém příspěvku na Facebooku.
Podle Klempířových slov Motoristé sobě program pro kulturu vytvářeli pečlivě, jelikož ji považují za národní poklad. „Když budete protestovat, nadávat a křičet v případech, kdy něco zkazím nebo popletu, pak hlasitě kritizujte a žádejte o nápravu, však doposud se nic z toho nestalo,“ brání se bývalý člen kapely J.A.R. dále v příspěvku. „Tak ať se bouří trdelník, ale vy, prosím, zkuste počkat na mou nabídku,“ uzavírá.
Mezi signatáři dopisu jsou například čerstvý držitel Ceny ministerstva kultury za výtvarné umění Miloš Vojtěchovský, výtvarnice Eva Koťátková, spisovatelka Klára Vlasáková, režisérka Hana Nováková, režiséři Vladimír Turner, Vladimíra Škultéty, Ondřej Erban Lukáš Jiřička, výtvarnice a filmařka Marie Lukáčová, performerka Miřenka Čechová nebo spisovatelka Alena Zemančíková. Mezi signatáře patří také pedagogové a studenti všech vysokých uměleckých škol z Prahy i některých mimopražských škol, literáti, historici umění, architekti, kurátoři, galeristé nebo hudebníci.
O programovém prohlášení na půdorysu koalice ANO, SPD a právě Motoristů by se mělo začít vyjednávat příští týden. Petice umělců přitom není jediným protestem proti plánovanému obsazení ministerstva někým z Motoristů. V pátek se s Babišem sešli ekologové a představitelé environmentálních spolků, aby vyjádřili nesouhlas s plánovaným obsazením pozice ministra životního prostředí předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Po kauze čestného prezidenta hnutí Filipa Turka, který je adeptem na ministra zahraničí, Babiš vyjádřil přání, aby Motoristé, podobně jako SPD, nominovali spíše nestranické experty, než ty, kteří se do Sněmovny dostali z klasických volebních kandidátek. To ale Macinka odmítl.