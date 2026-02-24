Nehoda se stala v pondělí ráno na pražském Vítězném náměstí. „Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na Ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže. Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením,“ řekla po nehodě mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná.
Ministr Klempíř měl autonehodu. Krvácení do mozku se nepotvrdilo, řekl po vyšetření
„Bolela mě hlava od nárazu na airbag. V práci se bolest zhoršovala a začal jsem mít závratě,“ uvedl Oto Klempíř na svém Facebooku. Lékaři po vyšetření nezjistili krvácení do mozku ani jiné komplikace, ministr proto avizoval, že se v úterý vrátí do úřadu.
Vozidlo se zapnutým modrým majáčkem má přednost, nesmí ale ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Ministerský vůz Škoda Superb jel podle informací médií z ulice Jugoslávských partyzánů a na kruhovém objezdu se kolem 08:00 střetl s osobním automobilem značky Hyundai. Policie uvedla, že na místě nebyl nikdo zraněný a dechová zkouška u řidičů byla negativní.