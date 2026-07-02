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Klempíř zrušil výběr šéfa Národní galerie. Kandidátům chyběla zahraniční vize, uvedl

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  18:29aktualizováno  18:42
Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a Rozhlas, proběhla tisková konference. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Dočasná ředitelka Národní galerie Olga Kotková (9. dubna 2026)
Alicja Knast
Ministr kultury Oto Klempíř
Ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert (12. září 2024)
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Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Bude se opakovat, uvedl ve čtvrtek ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. V plánu má oslovit širší okruh kandidátů, například osobnosti ze zahraničí. Bude rád i za účast dosavadních kandidátů.

Národní galerii Praha nadále povede pověřená ředitelka Olga Kotková, která stojí od roku 2021 v čele galerijních sbírek starého umění. Zrušení dosavadního výběrového řízení označila za úplně novou informaci. „Je to rozhodnutí pana ministra, má na to právo. Prozatím to nebudeme dále komentovat,“ uvedla.

Klempíř Kotkovou pověřil řízením galerie poté, co letos v březnu odvolal ředitelku Alicji Knastovou. Následovalo výběrové řízení, do něhož se podle ministra přihlásilo pět uchazečů. Do druhého kola postoupili tři – ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer, Kotková a ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert.

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Výběrová komise doporučila ministrovi nakonec dva uchazeče k závěrečnému posouzení. Ukázalo se však, že důraz na mezinárodní rozměr, schopnost prosadit Národní galerii Praha v evropském a světovém kontextu a přinést skutečně ambiciózní zahraniční vizi nebyl při výběru akcentován v takové míře, jakou ministerstvo považuje za zásadní, dodal Klempíř.

Seifert i Fišer na sociálních sítích ve čtvrtek zveřejnili své koncepce a vyzvali k tomu i další kandidáty.

„Věříme, že nové výběrové řízení osloví širší okruh uchazečů a že se přihlásí ještě více špičkových kandidátů, případně také výrazné osobnosti ze zahraničí. Zároveň budeme velmi rádi, pokud se znovu přihlásí i kandidáti, kteří se účastnili tohoto výběrového řízení,“ uvedl Klempíř.

Ministr očekával, že projekty budou obsahovat i zahraniční prvek. „Je to spíš o nabídce dopracovat ty koncepce na základě diskuse,“ doplnil ředitel sekce kulturního dědictví ministerstva kultury Jiří Vajčner.

Rektor pražské Akademie výtvarných umění Tomáš Pospiszyl si myslí, že opakování výběrového řízení problémy galerie nevyřeší. Vizi by podle něj měl mít také její zřizovatel, tedy ministerstvo.

„Národní galerie Praha není v kontextu Evropy a světa chudá svými sbírkami nebo odborníky, ale především rozpočtem. Ten je tak na základní provoz a s podobným limitem díru do světa neuděláte,“ uvedl Pospiszyl.

Známe kandidáty na šéfa Národní galerie. Favoritkou je i dočasná ředitelka

Před výběrem chce ministerstvo uspořádat větší kampaň a oslovit více kandidátů. „Možná to bude trvat do konce roku,“ řekl Klempíř. Změnit by se podle něho měla také výběrová komise, kterou nyní tvořili zejména zástupci největších profesních organizací v kultuře.

„Nový šéf nebo šéfka nebude jenom někdo, komu stačí být historik umění nebo skvělý kurátor. Bude stavebník, bude mít velmi těžký úkol začít stavbu depozitáře,“ zmínil Klempíř projekt, který zdědil po svém předchůdci Martinu Baxovi (ODS). Nový ředitel Národní galerie má být podle něho také manažerem.

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Depozitář Národní galerie Praha má vyrůst v pražských Jinonicích. Náklady na první etapu stavby se loni odhadovaly na 2,2 miliardy korun. Bez nového depozitáře nelze přikročit k rekonstrukci Veletržního paláce.

Klempíř zmínil nový stavební projekt, který by měl podle něho spadat pod galerii. „Mně by se strašně líbil nový, moderní, menší, multifunkční house pro Národní galerii Praha,“ řekl ministr.

Uvedl pražské rozvojové území Bubny – Zátory, v němž by se mu líbil nový multifunkční výstavní prostor galerie. Otevřené výběrové řízení na ředitele má podle jeho představ přinést osobnost, „která to prostě dokáže udělat“.

NGP si letos připomíná 230 let od svého založení, které se váže ke vzniku Společnosti vlasteneckých přátel umění z 5. února 1796. V hlavním městě má šest budov se stálými expozicemi nebo výstavami, výstavy pořádá také ve Valdštejnské jízdárně, která patří Senátu. Galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v Česku, od antiky až po současnost.

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