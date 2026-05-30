Premiér Babiš poukázal na to, že k návrhu nového mediálního zákona, který připravil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), existuje několik set připomínek. Koalice podle Klempíře dospěla k závěru, že pro zrušení poplatků není nutné měnit celý systém, uvedl.
„Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat,“ řekl Babiš při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. „Všechno zůstává, jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu,“ dodal.
Z jeho vyjádření vyplynulo, že má o návrhu jednat v úterý 9. června ráno s generálními řediteli ČT a ČRo Hynkem Chudárkem a René Zavoralem. Byli přizváni na schůzku pracovní skupiny ten den. Budou v ní zástupci koalice.
O tom, že změna čeká jen jednu normu, Babiš mluvil už při čtvrtečních sněmovních interpelacích. „Změní se jen jeden zákon. Jsem na to zvědav, co budete zase vymýšlet, když se vlastně téměř nic nezmění a změní se jenom financování. Tak jak jsme to slíbili,“ řekl premiér.
Chudárek a Zavoral tento týden v otevřeném dopise vyzvali ministerského předsedu k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale široké společenské diskuse a dohody napříč politickým spektrem.
Klempířův návrh o převodu financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet měla vláda projednat podle původních informací v polovině června. Návrh dlouhodobě kritizují pro faktické i formální nedostatky zástupci obou médií, mediální experti i opoziční poslanci. Vedle toho vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let a jejich domácnosti nebo firmy do 50 zaměstnanců.