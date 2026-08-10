Spolek žádá využití dokumentu o kulturní politice, který přijala předchozí vláda Petra Fialy (ODS) na podzim. Premiér Andrej Babiš (ANO) televizi CNN Prima News sdělil, že na dopis hodlá reagovat. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dokument minulý týden hájil, redakce iDNES.cz shání jeho vyjádření.
„Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun a ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 220 tisíc lidí,“ stojí v dopise.
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Podle signatářů nový materiál vznikal s vyloučením veřejnosti a připravovala ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. „Postup, který zvolilo ministerstvo kultury, zásadně narušuje transparentnost veřejné správy, plýtvá veřejnými prostředky a snižuje schopnost státu vykonávat demokratickou politiku,“ uvádí dopis.
Na místě je podle něj implementovat platnou Státní kulturní politiku 2026-2030+, schválenou po dlouhé přípravě a diskusi na konci minulého volebního období. Klempířův resort podle signatářů odbornou veřejnost o chystaném zavádění dokumentu ujišťoval, ve stanoveném termínu do konce letošního června však nenastalo. Dopis žádá vysvětlení.
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K nové Státní kulturní politice ČR 2026-2030, kterou na webu zveřejnila Hospodářská komora ČR, je možné podávat připomínky. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule uvedl, že připomínky podávané na poslední chvíli mají materiál legitimizovat. „Špatně a netransparentně vzniklý dokument už připomínkami zachránit nejde. Nedává to smysl zejména ve chvíli, kdy vláda už disponuje dobře připravenou kulturní politikou z minulého roku, která je v souladu s jejím programovým prohlášením,“ uvedl Bakule.
Dopis podepsaly asociace řady kulturních odvětví včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Mezi signatáři jsou rovněž Obec překladatelů, Jeden svět - Mezinárodní filmový festival o lidských právech, Iniciativa Stojíme za kulturou!, Sdružení knihoven ČR, Svaz autorů a interpretů, Mezinárodní centrum tance nebo Brno kulturní.
Dopis vyzval k uveřejnění procesu přípravy dokumentu, informací o vynaložených personálních a finančních nákladech a vyvození osobní a služební odpovědnosti.