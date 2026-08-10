Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Dokument o kulturní politice připravovala mluvčí, diví se umělci. Napsali Babišovi

Autor: ,
  9:48
Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr kultury Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř
6 fotografií
Profesní organizace, instituce, spolky, platformy či odbory působící v kultuře v otevřeném dopise vyzvaly vládu ke stažení nové Státní kulturní politiky ČR 2026-2030, která vznikla na ministerstvu kultury. Důvodem je způsob přípravy, který považují za netransparentní. O dopise, který podepsalo mnoho desítek subjektů, informoval spolek Kulturní a kreativní federace ČR.

Spolek žádá využití dokumentu o kulturní politice, který přijala předchozí vláda Petra Fialy (ODS) na podzim. Premiér Andrej Babiš (ANO) televizi CNN Prima News sdělil, že na dopis hodlá reagovat. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dokument minulý týden hájil, redakce iDNES.cz shání jeho vyjádření.

„Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun a ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 220 tisíc lidí,“ stojí v dopise.

Odboráři z Národní galerie píší Klempířovi. Nechápou, proč zrušil výběrové řízení

Podle signatářů nový materiál vznikal s vyloučením veřejnosti a připravovala ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. „Postup, který zvolilo ministerstvo kultury, zásadně narušuje transparentnost veřejné správy, plýtvá veřejnými prostředky a snižuje schopnost státu vykonávat demokratickou politiku,“ uvádí dopis.

Na místě je podle něj implementovat platnou Státní kulturní politiku 2026-2030+, schválenou po dlouhé přípravě a diskusi na konci minulého volebního období. Klempířův resort podle signatářů odbornou veřejnost o chystaném zavádění dokumentu ujišťoval, ve stanoveném termínu do konce letošního června však nenastalo. Dopis žádá vysvětlení.

Klempíře na festivalu ve Strážnici vypískali. Buranství a sprostota, reagoval

K nové Státní kulturní politice ČR 2026-2030, kterou na webu zveřejnila Hospodářská komora ČR, je možné podávat připomínky. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule uvedl, že připomínky podávané na poslední chvíli mají materiál legitimizovat. „Špatně a netransparentně vzniklý dokument už připomínkami zachránit nejde. Nedává to smysl zejména ve chvíli, kdy vláda už disponuje dobře připravenou kulturní politikou z minulého roku, která je v souladu s jejím programovým prohlášením,“ uvedl Bakule.

Dopis podepsaly asociace řady kulturních odvětví včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Mezi signatáři jsou rovněž Obec překladatelů, Jeden svět - Mezinárodní filmový festival o lidských právech, Iniciativa Stojíme za kulturou!, Sdružení knihoven ČR, Svaz autorů a interpretů, Mezinárodní centrum tance nebo Brno kulturní.

Dopis vyzval k uveřejnění procesu přípravy dokumentu, informací o vynaložených personálních a finančních nákladech a vyvození osobní a služební odpovědnosti.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

OBRAZEM: Zkáza ze satelitu. Ruský Wildberries přišel za měsíc o pětinu skladů

Satelitní snímek zachycuje poškozený areál společnosti Wildberries po útoku...

Ukrajina pokračuje v systematickém vyřazování skladů ruského internetového prodejce Wildberries, který podle Kyjevu dodává ruské armádě vojenské vybavení. Satelitní snímky potvrzují, že ruská obdoba...

10. srpna 2026  10:10

Rozsáhlý útok na Tatarstán. Ukrajinci zasáhli rafinerii

Ze sídliště v ukrajinské Oděse zbyly po ruských útocích pouze ruiny. (9. srpna...

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Cílem útoku byl rafinérský komplex v Nižněkamsku. Úřady této ruské republiky hlásí 12 mrtvých a dalších 39 zraněných. Na...

10. srpna 2026  8:35,  aktualizováno  10:10

VIDEO: Za Mattoni Arenou oheň poničil půl hektaru lesa, další požár hasili poblíž Lokte

Za karlovarskou Mattoni Arenou shořely v neděli tisíce metrů lesa

Horké a suché počasí si v neděli vybralo svou daň i v Karlovarském kraji. Hasiči za jediný den zasahovali hned u dvou větších požárů lesa. V Karlových Varech plameny poničily téměř půl hektaru. Zkázu...

10. srpna 2026  10:08

Jeden z nejtragičtějších víkendů na silnicích. Zemřelo osm lidí

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili....

O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku osm lidí, z toho pět motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů na českých silnicích v historii, informovala policie. V srpnu dosud při...

10. srpna 2026  10:02

Dokument o kulturní politice připravovala mluvčí, diví se umělci. Napsali Babišovi

Ministr kultury Oto Klempíř

Profesní organizace, instituce, spolky, platformy či odbory působící v kultuře v otevřeném dopise vyzvaly vládu ke stažení nové Státní kulturní politiky ČR 2026-2030, která vznikla na ministerstvu...

10. srpna 2026  9:48

Kotě trpělo v rozpáleném autě, majitele marně vyvolávali na plovárně

ilustrační snímek

Díky všímavému kolemjdoucímu přežilo kotě zavřené v rozpáleném autě v Táboře. Zavolal strážníky, kteří rozbili okénko a již malátné kotě odvezli k veterináři. Majitel se ozval až po dvou hodinách.

10. srpna 2026  9:45

Nevšiml jsem si, tvrdil řidič. Na jednom z kol měl pneumatiku v zarážejícím stavu

Řidič usedl za volant i přesto, že má platný zákaz řízení motorových vozidel....

Strážníci zastavili v Plzni šoféra, který se s vozidlem neudržel rovně na silnici. Kromě toho, že byl opilý, měla jeho pneumatika na předním kole velký defekt, byla doslova roztrhaná. Řidič...

10. srpna 2026  9:43

Zranila muže. Na Slovensku zastřelili medvědici i její mláďata

ilustrační snímek

U severoslovenských Turan v neděli vpodvečer medvědice napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu ji i její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé.

10. srpna 2026  9:29

Z Ukrajiny dovezli fosfor k výrobě pervitinu za miliardu, soudí mezinárodní gang

Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu,...

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Čtyřčlenná skupina manželů...

10. srpna 2026  8:46,  aktualizováno  9:28

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Staněk, majitel a zakladatel společnosti...

Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...

10. srpna 2026  9:27

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Usnul na ulici, nebo bojoval o život? Muž v Brně nadýchal přes pět promile

ilustrační snímek

Na první pohled to mohl být jen další opilý muž, který usnul na ulici. Strážníci ale v sobotu večer našli na brněnské Skořepce osmatřicetiletého muže ze Třebíčska v mnohem vážnějším stavu. Dechovou...

10. srpna 2026  9:19

Našli jsme ženské tělo v kufru, oznámila policie. Byla to sexuální figurína

ilustrační snímek

Australská policie zahájila vyšetřování domnělé vraždy poté, co u silnice našla kufr s realisticky vypadajícím ženským tělem. Dva muži nález oznámili v neděli poblíž vesnice Oallen asi 230 kilometrů...

10. srpna 2026  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.