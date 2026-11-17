Kvůli cestě do Izraele, na které doprovází premiéra Andreje Babiše (ANO), není v Praze během tradiční připomínky sametové revoluce předseda Motoristů a šéf české diplomacie Petr Macinka ani šéf poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
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Na Národní půjdu, dotaci jim nedáme. Klempíř o škrtech, volbách i kritice umělců
Další z trojice členů vlády za Motoristy – ministr kultury Oto Klempíř v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že s návštěvou Národní třídy na svátek počítá. Před několika dny ale začal váhat.
17. listopad 2026 fotogalerie
Redakce iDNES.cz oslovila Klempíře s dotazem, proč nakonec v úterý na Národní třídu nedorazil. Do vydání na dotaz nereagoval. Mluvčí Motoristů Lukáš Koutník redakci sdělil, že na místě byl za stranu poslanec Jiří Barták.
Klempíř čelí kritice veřejnosti kvůli návrhu zákona, který má změnit financování veřejnoprávních médií.
Byť Klempíř nakonec na Národní třídu v úterý nedorazil, komentoval svátek na Facebooku. „O necelém roce ve funkci ministra kultury a speciálně v tento památný den, si velice silně uvědomuji, jak mohutný odkaz představuje 17. listopad,“ napsal v úvodu.
Podle svých slov pokaždé v tento den přemýšlí, v tichu svého domova, o budoucnosti země.
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Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták
„Vracím se zpětně do roku 1989, kdy jsem přímo z Národní utíkal na první koncert naší kapely J.A.R. a předal překvapeným hudebníkům první zprávu o násilném potlačení pokojné demonstrace,“ pokračoval ministr v příspěvku s tím, že dřívější doby srovnává s dneškem.
„Snažím se představit, čemu bude náš stát čelit v budoucnu a jak se s tím dokážeme společně vypořádat. Dívám se na shromáždění na Národní, kde se na slavnostním a historickém místě píská, křičí a nadává, místo toho, abychom si důstojně připomněli nejvýznamnější den naší nové historie,“ zdůraznil.
Napsal, že nehledá pro Česko jen malé, opevněné a bezpečné útočiště. „Hledá pro něj také perspektivu, která je široká a světlá. A nabízím ji každému, kdo se na ní chce podílet. Ať žije svoboda, demokracie a pluralita názorů,“ dodal.
Z vládních politiků dorazili na Národní třídu například ministři průmyslu a financí Karel Havlíček a Alena Schillerová (ANO), místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) nebo předseda Svobodných a poslanec Libor Vondráček zvolený za SPD.