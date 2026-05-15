Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Klempíř předloží studii k zákonu o ČT a ČRo. Část připomínek chce zapracovat

Autor: ,
  15:29
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce během několika dnů předložit studii hodnocení dopadů regulace, takzvanou RIA k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vláda chce zákonem změnit financování obou médií z poplatkového systému pod státní rozpočet. Obě média s tím nesouhlasí. RIA slouží jako podklad pro politické rozhodnutí o výhodách a nevýhodách zvažovaných variant řešení.
Oto Klempíř

Oto Klempíř | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze Sněmovny má mimo jiné projednat novelu o státní sociální podpoře. Na...
Michal a Adéla dorazili na demonstraci se štíty, na nichž je logo České...
Ministr kultury Oto Klempíř
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...
15 fotografií

V pátek skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona, do kterého se sešly desítky připomínek. Jejich přesný počet Klempíř zatím neměl. „Ty, které budeme považovat za relevantní, začneme zpracovávat,“ uvedl.

Návrh zákona o médiích veřejné služby kritizuje vedení České televize i Českého rozhlasu, odborníci i opozice. Pracovníci obou médií 22. dubna kvůli chystanému zákonu vstoupili do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od zamýšlených změn upustila.

Nejsem na odstřel, s Babišem vycházíme skvěle. Klempíř o ČT i přípravě na spacáky

Místo dosavadních poplatků mají ČT a ČRo dostávat pevnou částku. Pro příští rok je to zhruba o 1,4 miliardy méně než letos. Klempířův návrh pro ČT pevně stanovuje z rozpočtu pro příští rok 5,74 miliardy korun. Letos ČT hospodaří s celkovým rozpočtem 8,5 miliardy. ČRo má podle návrhu dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, o 400 milionů méně než letos vybere na poplatcích.

Klempíř v pátek řekl, že ministerstvo v návrhu muselo vycházet z poslední výroční zprávy, která je z roku 2024. Tehdy ale byly příjmy obou médií výrazně nižší než loni, kdy byly zvýšeny koncesionářské poplatky. ČT poplatky vzrostly ze 135 na 150 korun, rozhlasu ze 45 na 55 korun.

Financování ze státního rozpočtu podle Klempíře znamená pro ČT a ČRo jistotu, protože budou přesně vědět, kolik dostanou, včetně valorizace o inflaci. Výnosy z poplatků by se podle něj naopak zřejmě snižovaly s postupný odchodem starší generace, protože mladší lidé poplatky platit mnohdy nechtějí.

Mediální výbor zrušil svou výzvu Klempířovi, ať stáhne zákon o médiích

Stručné znění zákona, který například neurčuje rozsah veřejné služby, nezakotvuje počet vysílaných stanic nebo regionálních studií, Klempíř obhajuje snahou o vytvoření jednoduché, transparentní a čitelné normy, jež podle něj klade mnohem větší odpovědnost na vedení obou veřejnoprávních firem.

Český rozhlas podle své mluvčí Lidije Erlebachové k zákonu předložil 37 připomínek na 26 stranách. ČT se zatím k podání připomínek nevyjádřila.

22. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Kliky na silnici, koupel se psem. Fico se chlubil formou, ruské útoky ho znepokojily

Fico po dvou letech od atentátu ukazuje na Facebooku svou sportovní formu

Stejně jako na první výročí atentátu, i letos zamířil slovenský premiér Robert Fico do města Handlová, kde na něj v roce 2024 několikrát vystřelil útočník. Ještě před naplánovanou tiskovou konferencí...

15. května 2026  12:19,  aktualizováno  15:33

Klempíř předloží studii k zákonu o ČT a ČRo. Část připomínek chce zapracovat

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce během několika dnů předložit studii hodnocení dopadů regulace, takzvanou RIA k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vláda chce zákonem změnit...

15. května 2026  15:29

Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)

Po delší odmlce jí v červnu vyjde nový román. Viktorie Hanišová se v něm zčásti vychýlila ze své klasické tvorby a vstupuje na pole společenské literatury. Tvůrčí krizi spisovatelka necítila, jen...

15. května 2026  15:26

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Vyšetřovatelé už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to...

15. května 2026  10:58,  aktualizováno  15:17

Dodávka nabourala do vozu údržby zeleně, náraz vážně zranil dva pracovníky

Dodávka srazila muže a ženu v ulici Novopetrovická. (15. května 2026)

Dopravu na tahu z pražských Hájů do Uhříněvsi dnes odpoledne komplikovala nehoda dodávky, která vrazila do vozu údržby zeleně a následný pohyb auta zranil dva pracovníky. Provoz v ulici...

15. května 2026  14:24,  aktualizováno  15:14

Hlavní hvězdou přehlídky na pláži se stal taťka v plavkách, který si šel jen zaplavat

Muž omylem vstoupil na molo během přehlídky v Sydney

Tohle slavný Fashion Week ještě nikdy nikde nezažil. Prestižní módní přehlídku na pláži v australském Sydney omylem narušil místní obyvatel, který se přišel vykoupat. Prošel mezi modely, svlékl se a...

15. května 2026  15:08

Po smrti dvou malých dětí přijde kontrola, ministerstvo prověří postup úředníků OSPOD

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodne o vazbě pro muže, kterého kriminalisté...

Ministerstvo práce a sociálních věcí provede kontrolu postupu odborů sociálně-právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Po zasedání...

15. května 2026  14:50

Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu

Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před...

Schválení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolalo v opoziční scéně vlnu kritiky. Představitelé opozičních stran se napříč shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a...

15. května 2026  14:17,  aktualizováno  14:44

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

15. května 2026  14:37

Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Sledujeme online
Žena pláče při pokládání květin před domem poničeným po ruském útoku na obytnou...

Počet zabitých při ukrajinském útoku na ruskou Rjazaňskou oblast vzrostl na čtyři, je mezi i nimi dítě, uvedl gubernátor regionu Pavel Malkov. Dříve informoval o třech zabitých a 12 zraněných. Ruské...

15. května 2026  8:50,  aktualizováno  14:33

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Říkal, že mu děti nadávají, pak si vytrhal řasy. Škola neřeší šikanu, tvrdí rodiče

Premium
Základní škola v Netolicích na Prachaticku. Ze třetího patra tu vyskočil žák 7....

Část rodičů dětí, které chodí do základní školy v Netolicích na Prachaticku, ale i někteří učitelé si stěžují na špatnou komunikaci při řešení problémů. Patří k nim i šikana mezi žáky. Ředitel to...

15. května 2026  14:33

Je to bianco šek na utrácení, kritizují ekonomové rozpočtovou novelu

Poslanci na schůzi Sněmovny projednají mimo jiné novelu zákona o státní...

Poslanecká sněmovna schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Původně měla přitom do českých zákonů promítnout jen technickou změnu v evropských pravidlech pro veřejné rozpočty. K novele se ale...

15. května 2026  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.