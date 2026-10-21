Klempíř nálepkuje, opakovaně nám rušil schůzky. Spolek reaguje na stopku dotací

Ministr kultury Klempíř v rozhovoru pro iDNES Premium uvedl, že konkrétní dotační program pamatuje pouze na kulatá výročí v řádu celých desetiletí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje, a výjimky odmítá dělat.
„V žádosti je sice zmíněno také 90. výročí narození Václava Havla, to ale není hlavním tématem projektu. Proto ministerstvo dospělo k závěru, že z této konkrétní výzvy není možné projekt podpořit,“ oznámil Klempíř.
|
Na Národní půjdu, dotaci jim nedáme. Klempíř o škrtech, volbách i kritice umělců
Spolek, který největší pouliční oslavy 17. listopadu organizuje už třináct let, na ministrova slova obratem zareagoval. Rozhodnutí o nepřidělení financí bere na vědomí, zásadní výhrady má ale k načasování i celkovému způsobu komunikace ze strany resortu.
„Žádost jsme podali 30. dubna. Zamítavé stanovisko jsme po opakovaných urgencích obdrželi až 19. října – tedy po téměř šesti měsících a pouhých 29 dní před samotnou akcí. Domluvené schůzky s panem ministrem byly opakovaně zrušeny a k osobnímu dialogu, k němuž se ministerstvo ve své politice hlásí, dosud nedošlo,“ uvedla pro iDNES.cz Bára Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Způsob jednání podle ní vyvolává vážné obavy o předvídatelnosti podpory kulturního sektoru. Spolek však podle svých slov o věcnou debatu stále stojí.
Dehonestace, vzkazují studenti
Organizátoři se důrazně ohradili také proti ministrovu označení akce za „soukromý a napůl dotační byznys“. Klempíř v rozhovoru prohlásil: „Upřímně řečeno, dotace všeho druhu jsou mi proti srsti. Stejně, jako když noblesní zlomové datum uchopí někdo, kdo si z toho udělá soukromý a napůl dotační byznys.“
|
Zahlcená Národní třída slavila „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot
„Považujeme za nepatřičné takto dehonestovat celoroční úsilí desítek mladých lidí, studentů a dobrovolníků. Korzo Národní s úsporným rozpočtem přináší kulturní a vzdělávací program přibližně 100 tisícům návštěvníků a dalším statisícům u online přenosů,“ oponuje Stárek. Dodala, že financování nestojí na státu, ale opírá se o pět různých pilířů – veřejnou sbírku, nadace, veřejné instituce, firemní partnery a soukromé dárce.
„Považujeme za paradoxní, když pan ministr kultuře vzkazuje, že si na sebe má vydělat sama, ale naši schopnost opřít se o občany a partnery vzápětí nálepkuje jako ‚soukromý byznys‘. Právě v solidaritě veřejnosti vidíme skutečný smysl občanské společnosti,“ zdůraznila ředitelka.
Klempíř se na Národní chystá také
Zamítnutí dotace necelý měsíc před konáním události znamená pro rozpočet citelný zásah. Podle vedení spolku však samotné oslavy ohroženy nejsou, protože se kvůli měsícům nejistoty připravilo na krizový scénář.
|
Klempíř opět čelí kritice umělců. Nahněvaly je změny dotačních podmínek
Korzo Národní tak proběhne v plném rozsahu. Letošní program nabídne zhruba 160 bodů, které budou návštěvníkům přístupné zdarma nebo na bázi dobročinnosti. Chybějící peníze chtějí pořadatelé dorovnat posílením veřejné sbírky.
Spolek zároveň připomíná, že prostor u Kaňkova domu i celá Národní třída zůstávají otevřené všem bez rozdílu politického přesvědčení či minulosti. Vedení proto nijak nerozporuje ani účast vládních představitelů včetně samotného ministra Klempíře, který už dříve avizoval, že na pietní místo 17. listopadu dorazí.
|
17. listopadu 2025