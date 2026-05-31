Můj návrh mediálního zákona ze stolu nepadá, pouze se využije jiný, míní Klempíř

Autor:
  15:07
Premiér Andrej Babiš v sobotu uvedl, že nový zákon o veřejnoprávních médiích vláda vůbec nebude projednávat. Ministr kultury Oto Klempíř, který návrh předkládal, si ale přesto nemyslí, že by se smetl ze stolu. „Dostali jsme asi 400 připomínek, vlastně všechna směřovala k jednomu cíli, nic neměňte. Tak jsme se rozhodli, že pouze změníme zákon o poplatcích,“ řekl v neděli v pořadu Partie na televizi CNN Prima News.

Premiér Babiš v sobotu poukázal na to, že k návrhu nového mediálního zákona, který připravil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), existuje několik set připomínek a proto nebude ani projednán, místo toho koalice zvolí jednodušší cestu.

„Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat,“ řekl Babiš při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. „Všechno zůstává, jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu,“ dodal.

Klempíř se však neděli ohradil proti tvrzení, že by jeho návrh byl smeten ze stolu. „Ono ze stolu nic nepadá. My jsme dostali asi 400 připomínek v připomínkovém řízení, které jsme rozdělili do asi sedmi nebo osmi okruhů, protože se stále opakovaly. Všechna ta připomínková místa směřovala k jednomu cíli a ten cíl je takový – nic neměňte, nechte to tak, jak to je, nešahejte nám na to a jděte od toho. A tak jsme se rozhodli, že místo komplexní změny mediálních zákonů pouze změníme zákon o poplatcích,“ řekl v nedělní debatě na televizi CNN Prima News.

Klempířův nový mediální zákon vláda ani neprojedná. Poplatky se zruší jednodušeji

„Jdeme stále k témuž cíli a to je zrušení koncesionářských poplatků,“ řekl v televizi CNN Prima News Klempíř. O novém návrhu podle něj budou jednat spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) s generálními řediteli ČT a ČRo Hynkem Chudárkem a René Zavoralem v úterý 9. června. Ten den zasedá pracovní skupina ke změně financování ČT a ČRo.

O tom, že změna čeká jen jednu normu, Babiš mluvil už při čtvrtečních sněmovních interpelacích. „Změní se jen jeden zákon. Jsem na to zvědav, co budete zase vymýšlet, když se vlastně téměř nic nezmění a změní se jenom financování. Tak jak jsme to slíbili,“ řekl premiér.

Ať Klempíř rezignuje, vyzval šéf TOP 09. Opozice požaduje i pád Mrázové

Chudárek a Zavoral tento týden v otevřeném dopise vyzvali ministerského předsedu k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale široké společenské diskuse a dohody napříč politickým spektrem.

Klempířův návrh o převodu financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet měla vláda projednat podle původních informací v polovině června. Návrh dlouhodobě kritizují pro faktické i formální nedostatky zástupci obou médií, mediální experti i opoziční poslanci. Vedle toho vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let a jejich domácnosti nebo firmy do 50 zaměstnanců.

Můj návrh ze stolu nepadá, řekl ministr Klempíř
Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (15. května 2026)
Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (18. května 2026)
Na snímku Igor Červený a Oto Klempíř (Motoristé).(15. května 2026)
