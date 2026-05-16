Sudetští Němci nemluví o své odpovědnosti, řekl Klempíř. Propaganda, vmetl mu Baxa

„Pro mě je to téma minulosti, které bylo uzavřeno v minulém století a nyní je provokativně přeneseno do současnosti s tím, že sudetoněmecký landsmanšaft odráží postoje celé německé vlády. Já si tohle ale nemyslím,“ zdůraznil Klempíř v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.
Podle Klempíře zaujala Sněmovna ohledně Sudetoněmeckého krajanského sdružení správný postoj, když ve čtvrtek bez přítomnosti opozice přijala usnesení, v němž se od sjezdu v Brně distancovala. Ministr kultury za Motoristy si tento krok vysvětluje také tím, že v Česku stále žije velké množství pamětníků éry protektorátu.
Na Klempíře v diskusi reagoval jeho předchůdce na postu ministra kultury Martin Baxa z ODS, který uvedl, že Klempířova argumentace připomíná komunistickou propagandu.
„Sdružení sudetských Němců dávno nevznáší majetkové ani žádné jiné podobné požadavky a postupuje v duchu smíření a vzájemné spolupráce,“ řekl Baxa s tím, že jde nadále o velmi bolestivou minulost, která se ale postupně napravuje. „Používáte slovník z normalizačních komunistických doktrín,“ vmetl Klempířovi.
Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se uskuteční už příští týden. Spolek zahájí svůj program ve čtvrtek a v Brně zůstane do pondělí. Sudetští Němci dorazí na základě pozvánky od pořadatelů festivalu Meeting Brno, který proběhne ve stejném termínu.
Předseda sudetoněmeckého sdružení Bernd Posselt označil hlasování českých poslanců o usnesení namířeném proti konání sjezdu sudetských Němců za frašku a karikaturu parlamentarismu. V rozhovoru pro iDNES.cz také řekl, že při svém projevu v Brně nehodlá nijak mluvit o Benešových dekretech, které sudetští Němci v minulosti kritizovali jako nespravedlivý právní akt postavený na kolektivní vině.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci tento proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předchozí více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení pod Posseltovým vedením ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.
Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.