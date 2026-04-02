„Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ řekl Klempíř ve čtvrtečním vyjádření na síti X s tím, že odvolal svého ministerského předchůdce Martina Baxu z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara.
„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara
Jeho krok vyvolal řadu reakcí opozice. Například předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka na síti X sdělil, že by počínání ministra Klempíře nikoho nemělo překvapit. „Vyřešil ho. Ač o většině ministrů této vlády nemám žádné iluze, tak se přiznám, že tahle ubohost a malost, navíc ještě sdělovaná jazykem agentů StB, mě opravdu zaskočila,“ napsal.
Exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) Baxovo odvolání jako „takovou běžnou personální praxi současné vládní koalice“. „Když je někdo zakomplexovaný duševní ubožák a zůstanou mu praktiky z dob, kdy byl donašečem StB…,“ uvedl.
Senátorka Miroslava Němcová (ODS) pak na síti ironicky vyjádřila své mínění, že Klempíř je po boku premiéra Andreje Babiše (ANO) na správném místě. „Slovník ty estébáky a motomafiány od kolotočů vždy prozradí,“ napsala a doplnila.
V dalším příspěvku senátorka vyzvala k rázné reakci. „Hudební festival Pražské jaro si vzal do svých estébáckých pracek ministr nekultury Klempíř. Zneužil jej pro tupou pomstu. Doufám, že se proti způsobu odvolání Baxy ozvou ostatní členové správní, dozorčí a umělecké rady. Nelze mlčet!“ dodala.
Vyjádřila se třeba i europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Tady pan StB práskač to vyřešil, jak se v StB v mládí naučil. Jen tedy teď za to má víc jak 500 Kč,“ uvedla na síti X.
Exministr Baxa současného ministra kultury zkritizoval za jeho vyjádření ohledně financování české filmové produkce. Baxa se ohradil vůči tomu, aby ministr kultury neposkytoval rovný přístup k poskytování financí. Podle Baxy je také nepřijatelné, aby člen vlády veřejně a v demokratické zemi útočil na svobodnou kulturu a práva menšin.
Sám bývalý ministr Baxa na ministrovo rozhodnutí záhy reagoval na síti. V reakci uvedl, že svobodnou a otevřenou kulturu bude v České republice hájit i dál „bez ohledu na funkce“.