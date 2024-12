Během let se lišila četnost měření i to, co si jezuité ze sousední hvězdárny zaznamenávali. Měření teploty a tlaku vzduchu probíhala původně zpočátku dvakrát denně, nepravidelně se měřily i srážky. Nepřetržitá řada spolehlivých záznamů o počasí se dochovala od 1. ledna 1775.

Umístění stanice uprostřed města má dopad na měření. Vliv takzvaného „tepelného ostrova“ způsobeného lidskou činností ovlivňuje hodnoty a výsledkem je více teplotních rekordů než na stanicích v okolí.