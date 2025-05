Policie varuje, že v Česku řádí nové drogy. Je to pravda?

Ano. V Česku řádí nové drogy, ale třeba klefedron tu byl už před desítkami let, kdy se tu prodávaly tzv. funky drogy, například „mňau mňau“, tedy syntetické náhražky pervitinu. Co ale v souvislosti s těmi posledními zprávami hodně řešíme, jsou nitazeny, kterými se podle policie možná tento týden dva lidé předávkovali a následně zemřeli.

Jsou to extrémně silné opioidy, klidně až tři tisíckrát silnější než morfin. To znamená, že smrtelná dávka pro lidi, kteří drogy běžně neužívají, může být i jen několik málo mikrogramů. Pro někoho, kdo se s tou drogou nikdy nesetkal, může stačit pár drobků této krystalické látky, aby se předávkoval.

Znamená to, že v Česku bude teď množství i dostupnost takových látek stoupat?

Zatím nevíme, jestli se to sem dostalo náhodou, zda to byl jen nějaký experiment nebo jestli to znamená, že se v ulicích nachází větší množství takto silných opiátů. Preventivně alespoň rozdáváme více naloxonu, což je látka fungující proti předávkování morfinem, heroinem nebo klasickým opiem.

Já ale o Česko v tomto ohledu takovou obavu nemám, protože u nás je trh dlouhodobě orientovaný spíše na stimulanty, nikoli opiáty. Mezi stimulanty právě patří i klefedron. Naopak mezi opiáty spadá tolik obávaný fentanyl. I na ten se samozřejmě připravujeme, ale v Česku je stále většina fentanylu odebírána v podobě náplastí, ne v silnější podobě prášků jako právě v USA.

Češi a drogy Nejčastější nelegální drogou mezi dospělými v ČR jsou konopné látky, které někdy v životě užilo 26-39 procent osob starších 15 let. Extázi někdy v životě užilo 4-8 procent, halucinogenní houby 5-7 procent, zkušenosti s pervitinem uvádí 2-5 procent a s kokainem 2-4 procent osob starších 15 let.



Aktuální počet lidí užívajících drogy rizikově je odhadován na 47,2 tisíc. Celkem 37,9 tisíc lidí užívá pervitin a 9,3 tisíc opioidy, zejména buprenorfin a heroin. Injekčně užívá drogy odhadem 42,2 tisíc lidí, tedy přibližně 90 procent osob užívajících drogy rizikově.





Zatím poslední zveřejněná data jsou za rok 2023. Tehdy bylo zjištěno celkem 75 smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky. V 71 případech šlo o smrtelná předávkování. Nejčastěji v souvislosti s pervitinem nebo amfetaminem (30 případů) a opioidy (26 případů). Ročně je zaznamenáno dalších přibližně 130 až 150 úmrtí pod vlivem nelegálních drog.

Odkud se vůbec nitazen vzal a jak ho lidé v Česku kupují?

Nitazen jako takový vznikl v padesátých letech, kdy se nad ním uvažovalo jako nad náhradou za fentanyl. Zjistilo se ale, že je tak extrémně silný, že se nedostal ani do zdravotnictví, ale funguje čistě pro vědecké účely.

Jakmile je něco prozkoumané, znamená to, že k tomu někde existuje patentový zápis. K tomu se někdo dostane a podle toho drogu vyrobí. Dnes jsou drogy distribuovány na černém trhu především v online prostoru, na dark webu. Jsou vyráběny hlavně v Číně v nelegálních továrnách a pak není problém je sem dovézt.

Pojďme ke klefedronu, jehož varnu policisté našli na Ostravsku. Čím je tato droga specifická?

Co se týče výroby, postup je prakticky totožný s pervitinem. Varna, kterou policie našla na Ostravsku, obsahovala téměř tunu této drogy. Vzhledem k množství a popularitě pervitinu v Česku se dá usuzovat, že se jednalo spíše o plánovaný vývoz za hranice, než o produkci pro domácí trh. Nicméně načasování určitě není náhodné.

Dává smysl, že se tolik drog našlo těsně před hlavní sezonou hudebních festivalů. Co se týče účinků, klefedron je rizikový právě v kombinaci s pervitinem. Je toxičtější a hrozí větší riziko předávkování a serotoninového syndromu, který může být smrtelný.

„Předávkování bývá rychlé“

Zmínil jste hudební festivaly. Jak velké je riziko, že si uživatel koupí něco nebezpečnějšího, než chtěl? Má šanci to poznat?

To riziko tam je a pozná se to špatně. Nebezpečné je i to, že se droga chová jinak, než jak je daný člověk zvyklý. Pokud začne účinkovat později, je větší tendence si myslet, že uživatel dostal falešnou nebo slabou drogu a vezme si toho o to víc. My radíme uživatelům, aby nebyli při konzumaci drogy sami, dávali si drogu po kouskách a počkali na účinek.

Jak rychlé může být u opioidů předávkování? Má člověk v takovém případě vůbec šanci přežít?

Předávkování jakýmkoliv opioidem je poměrně rychlé. To jsme viděli už na přelomu milénia, kdy se sem začal dovážet bílý heroin místo hnědého. Předávkování bylo tak rychlé, že často lidé ani nestihli vytáhnout jehlu z žíly. Pokud se navíc člověk předávkuje sám, je téměř stoprocentní šance, že zemře. Pokud kolem sebe ale někoho má, hodně záleží na jejich reakci. Šance exponenciálně roste s počtem lidí okolo a zase klesá s množstvím paniky.