Legrační, nechápu to. Klaus se podivuje, proč Turek není na seznamu ministrů

Autor:
  11:45
Bývalý český prezident Václav Klaus neskrýval svůj údiv nad tím, že čestný prezident Motoristů Filip Turek není na seznamu ministerských kandidátů, který Andrej Babiš v úterý předal prezidentovi Petru Pavlovi. Podle Klause jde o legrační situaci, kterou „naprosto nechápe“. Turek leží v nemocnici s vyhřezlou ploténkou.

„Já to nechápu a nerozumím tomu. Nechápu, proč by Turek neměl být na seznamu z důvodu nemoci, to se mi zdá legrační,“ prohlásil exprezident ve středečním pořadu K věci na CNN Prima News.

Václav Klaus s Filipem Turkem na křtu své knihy Od Beneše po Ukrajinu: 80 let od konce 2. světové války (29. duben 2025)
Europoslanec Filip Turek hostil v Praze konferenci Patriotů pro Evropu. Na akci vystoupil i bývalý prezident Václav Klaus či šéf Motoristů Petr Macinka. (12. dubna 2025)
Europoslanec Filip Turek hostil v Praze konferenci Patriotů pro Evropu. Na akci vystoupil i bývalý prezident Václav Klaus či šéf Motoristů Petr Macinka. (12. dubna 2025)
Europoslanec Filip Turek hostil v Praze konferenci Patriotů pro Evropu. Na akci vystoupil i bývalý prezident Václav Klaus či šéf Motoristů Petr Macinka. (12. dubna 2025)
28 fotografií

Podle Klause není nemoc uznatelným důvodem proto, aby Turek nemohl být nominován na ministerský post. „Nedává mi to smysl. Nelibí se mi to, měli si to vyjasnit jasně, a Babiš měl trvat či netrvat a prezident měl říct, jestli se mu to líbí nebo nelíbí,“ podotkl exprezident.

Klaus zároveň zmínil, že Turkova nemoc se sice jeví akutně, ale není důvod ho kvůli tomu vyškrtnout ze seznamu nových ministrů.

Klaus odepsal Turka: Nadávám mu, ministr nebude, soudí exprezident

„Prezident podle mého názoru jednoduše trvá na svých výtkách a Turka nechce jmenovat. Babiš to proto vyřešil tak, jak uznal za vhodné,“ domnívá se Klaus. K tomu dodal, že nejmenování kvůli nemoci se nejspíš brzy stane námětem pro karikování.

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Turkovu absenci na seznamu ministrů nové vlády ohlásil Babiš ve středu bezprostředně poté, co ho Pavel jmenoval premiérem. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.

Polistopadový úkaz jménem Andrej Babiš. Co stojí za tím, že ANO nikdy nepadá?

Podle předsedy Motoristů Petra Macinky čeká Turka v pondělí zákrok v nemocnici a poté by mělo dojít na schůzku s prezidentem. Pavel jmenuje vládu Andreje Babiše v pondělí.

Turek byl původně navrhován jako kandidát na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. V předloženém seznamu ministrů nyní figuruje Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí a dočasně má vést i resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem.

9. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (109 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Machadová se objevila. Do Osla přijede, ale převzetí Nobelovky se nezúčastní

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli...

Nejnovější laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová ve středu přicestuje do Osla, ale slavnostní ceremonie k převzetí se nezúčastní, uvedl Norský Nobelův výbor. Jeho ředitel předtím...

10. prosince 2025  8:29,  aktualizováno  12:16

Další incident na slovenských tratích. V Bratislavě vykolejil vlak Leo Expressu

Ilustrační snímek

Na hlavním nádraží v Bratislavě ve středu vykolejil vlak společnosti Leo Express. Incident se stal na spojovací koleji. Podle českého soukromého dopravce nebyl nikdo zraněn, ve vlaku v tu chvíli...

10. prosince 2025  12:16

Fialova vláda už nebude přepracovávat rozpočet. Nedává to smysl, řekl Hladík

Přímý přenos
Poslední schůze vlády Petra Fialy v demisi. Na snímku končící ministryně obrany...

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. Zástupci končící vlády se již nebudou znovu zabývat přepracováním rozpočtu. „Nedává to smysl, když v...

10. prosince 2025  8:33,  aktualizováno  12:06

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis

Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro...

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První zastávka byla na technické univerzitě, kde se hlava státu setkala s odborníky přes nanomateriály. Před...

10. prosince 2025,  aktualizováno  11:49

Legrační, nechápu to. Klaus se podivuje, proč Turek není na seznamu ministrů

Václav Klaus s Filipem Turkem na křtu své knihy Od Beneše po Ukrajinu: 80 let...

Bývalý český prezident Václav Klaus neskrýval svůj údiv nad tím, že čestný prezident Motoristů Filip Turek není na seznamu ministerských kandidátů, který Andrej Babiš v úterý předal prezidentovi...

10. prosince 2025  11:45

Věděli jen, že je poblíž mostu u Odry. Policisté zachránili dívku před sebevraždou

Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou

Telefonát dívky, která hrozila sebevraždou, zaměstnal na začátku týdne ostravské policisty. Přestože neuvedla přesné místo, kde se nachází, hlídka ji dokázala včas najít a zachránit. I tak se před...

10. prosince 2025  11:44

Zdrogovaný policista, který obrátil auto na střechu, u sboru skončil. Dostal však výsluhu

GIBS se zabývá dopravní nehodou, která se stala o víkendu v Dobřanech na...

Od 30. listopadu je v civilu kriminalista, který pod vlivem drog letos v srpnu havaroval v Dobřanech na Plzeňsku. Na vlastní žádost odešel v době, kdy byl postavený mimo službu a krajský policejní...

10. prosince 2025  11:39

Za záchranu zuboženého psa skončila ve vězení. Odmítla ho vrátit bezdomovci

Pes Biggby/Vinnie na procházce v Millingtonu

Byl by to tklivý příběh o zachráněném psovi, jakých jsou sociální sítě plné. Ovšem tento nemá šťastný konec, jak si ho většina představuje. Americká veterinářka zachránila zuboženého psa z ulice a za...

10. prosince 2025  11:20

Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne

Ilustrační snímek

Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta místního domova pro mentálně postižené vzduchovkou. Vadil mu hluk, který dělal při uklízení. Podle...

10. prosince 2025  11:16

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Česká ekonomika v příštím roce poroste, mzdy ale zpomalí, očekávají analytici

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Česká ekonomika v příštím roce poroste o dvě procenta. Větší růst by byl nad její možnosti, ukázala analýza. Podle analytiků je to ale dobrý růst. Naopak mzdy porostou pomaleji, než byli zaměstnanci...

10. prosince 2025  11:01

Nové 11. září? Rusové připravovali útok na letouny mířící do USA, tvrdí zpravodajci

Rusové chystali útoky na lety do USA s cílem vyvolal největší narušení leteckého průmyslu od teroristického útoku z 11. září 2001. Tvrdí to deník Financial Times (FT) s odvoláním na evropské...

10. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.