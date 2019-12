Klaus se chlubil průzkumem, pak jeho Trikolóra ve Strakonicích pohořela

„Za námi ostatní celostátní strany ANO, KSČM i SPD. Blahopřeji vítěznému místnímu uskupení a děkuji našemu týmu pod vedením Františka Tomana, který odvedl obrovský kus práce,“ komentoval Klaus výsledek voleb, který se fatálně odchýlil od průzkumu, který předseda Trikolóry minulý týden umístil na své facebookové stránce. Našel ho prý také na Facebooku.

Václav Klaus ml. (Facebook) Volby ve Strakonicích již tuto sobotu.

Naši kandidáti, bez jakýchkoli politických zkušeností, tam odvádějí velkou práci.

V pátek jsem byl ve Strakonicích se podívat a důvěra lidí k našim kandidátům byla na ulicích cítit. Teď to potvrdil i průzkum.



Skutečný výsledek vypadal zcela jinak. Hnutí Strakonická Veřejnost získalo necelých 65 procent hlasů a v pondělí oznámilo, že povládne samo bez tvorby koalic. V zastupitelstvu, které má 21 členů, to znamená 17 mandátů. Strakonická Veřejnost tak ještě zvýraznila své vítězství v porovnání s řádnými volbami v říjnu 2018. Do zastupitelstva se kromě Strakonické Veřejnosti dostaly ještě dva subjekty. 3Koalice pro silné Strakonice získala tři a Jihočeši 2012 jeden mandát. A Trikolóra s jen 3,32 procenta ostrouhala.

Slavně nedopadly ve Strakonicích ani některé další parlamentní strany – vládní hnutí ANO dostalo 3,07 procenta hlasů, KSČM 2,23 procenta a hnutí Tomia Okamury SPD dokonce jen 0,67 procenta hlasů.

„Výsledek @volimtrikoloru ve Strakonicích: vypadá to, že 16 byl celkový počet voličů, ne procent hlasů, jak prý @VaclavKlaus_ml viděl kdesi na internetu,“ utahuje si na Twitteru z výsledky nového hnutí Trikolóra třeba europoslanec za hnutí STAN Stanislav Polčák.

„Pokud jsou výsledky výborné - všude to sdílet a radovat se“

Klaus si byl ale už před volební premiérou ve Strakonicích vědom ošidnosti průzkumů. „Metodický pokyn pro příznivce Trikolóry k průzkumům veřejného mínění: 1) Pokud jsou výsledky výborné – všude to sdílet a radovat se. 2) Pokud jsou výsledky horší – je to podvod, lumpárna, neomarxisti a tak podobně. 3) V obou případech na to moc nehledět a pracovat se stejným úsilím dále. Rozhodující jsou reálné výsledky, ne hrátky v agenturách,“ napsal šéf Trikolóry na Facebooku.

Pro Klause mladšího jsou ale zásadní především volby do Poslanecké sněmovny, které se mají konat v roce 2021. Jistou útěchou po víkendové nezdařené volební premiéře pro syna bývalého prezidenta může být, že hnutí Trikolóra by se podle listopadového modelu agentury Kantar CZ dostala do Sněmovny. Podle analytiků přebírá hlasy ANO, SPD a ODS a má šanci získat 6,5 procenta hlasů. Tedy stejně tolik jako hnutí STAN europoslance Polčáka, který se Klausovi na Twitteru vysmívá.



Klaus mladší Trikolóru založil poté, co byl vyloučen z ODS. Přidala se k němu také další poslankyně zvolená za občanské demokraty Zuzana Majerová Zahradníková.