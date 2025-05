„Dvakrát jsem zásadním způsobem přispěl ke zvolení Klause prezidentem. 2003 jsem ve třetím kole třetí volby zajistil klíčový hlas. 2008 jsme ho zvolili s Kalouskem. Vždy mi šlo hlavně o politickou záchranu. Za to se chci upřímně omluvit. Už se za něj fakt stydím,“ uvedl v úterý na X bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek.

Reagoval přitom na rozhovor, který jeho bývalý spolustraník Václav Klaus poskytl pro Český rozhlas Plus. Kromě jiného tam částečně obhajoval Ruskou invazi na Ukrajinu.

„Americké a evropské tajné služby musely půl roku sledovat, co se připravuje, vyjednávat zásadním způsobem se mělo předtím. To je tragédie, že svět dopustil a my všichni jsme dopustili, aby válka začala,“ zmínil Klaus.

Rozebral i obsah své nové knihy. „Já i Rusku říkám, že mělo hledat jiné řešení při tom ohrožení, které oprávněně cítilo. Ale myslím, že daleko větší chybu udělala světová komunita, světové společenství, mezinárodní organizace, velké státy a tak dále,“ popsal svůj postoj.

„Kdo začíná hodnotit válku na Ukrajině dnem 24. února 2022, dělá, myslím si, fatální chybu. Tak se válka hodnotit nedá. Válka se musí hodnotit i s tím, co tomu předcházelo, jaká byla předcházející historie, předcházející vývoj,“ dodal Klaus.

Zatímco někteří uživatelé sociální sítě Topolánka chválili za ostrou kritiku, jiní ho hanbili za jeho předešlé politické činy. Bývalý politik nicméně později celou diskuzi ocenil.

Mirek Topolánek @MirekTopolanek Jsem rád, že jsem vyvolal diskuzi 🤪

1. Klaus se nemění, je fakt konzistentní

2. Zdaleka ne vše, co udělal, bylo špatně

3. Je to cynický technolog moci, dnes naštěstí bez moci

4. Neexistuje asi nikdo, kdo by mu měl být za něco vděčný. Já vůbec

5. Zeman byl horší

Tolik shrnutí 😜 oblíbit odpovědět

Na adresu Klause dále zmínil, že „zdaleka ne vše, co udělal, bylo špatně,“ že „je to cynický technolog moci, dnes naštěstí bez moci,“ nebo že „Zeman byl horší.“

Připomněl, že Klaus se v minulosti na veřejnosti stavěl na stranu Ukrajiny. Jako příklad uvedl vřelé přivítání bývalého proevropského ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka na Pražském hradě v roce 2004. Juščenko se chopil úřadu po úspěchu v opakovaných volbách, které si vynutili Ukrajinci při rozsáhlých demonstracích proti zfalšovaným výsledkům ve prospěch jeho proruského soupeře Viktora Janukovyče.

Kritici dnešního ukrajinského režimu tuto tzv. Oranžovou revoluci zmiňují jako moment, kdy se Ukrajina vydala podle nich nesprávným proevropským směrem. Klaus se přesto setkal s hlavní tváří těchto demonstrací.