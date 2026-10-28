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Neslyšíme slovo mír, posteskl si Klaus v projevu. Chválil Babiše, že jde proti proudu

Tereza Jiránková
  12:28
Bývalý prezident Václav Klaus pronesl při příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa projev u Obecního domu. Tradičně v něm zhodnotil stav současné politické situace. Vymezil se především proti tomu, co nazval proválečnou rétorikou a ztrátou suverenity České republiky na mezinárodním poli. Dotkl se také české politické scény, kde ocenil změnu vládního aparátu a naopak zkritizoval současnou opozici.

Setkání stejně jako v předchozích letech pořádá Institut Václava Klause. „Řada z nás akci již považuje za tradiční. Před budovou, kde byla před 108 lety vyhlášena naše republika se scházíme už po sedmé,“ promluvil Klaus k přibližně dvou stovkám přihlížejících.

Ku příležitosti výročí vzniku samostatné Československé republiky na shromáždění na pražském náměstí Republiky vystoupil před svými příznivci bývalý prezident Václav Klaus. (28. října 2023)
Ku příležitosti výročí vzniku samostatné Československé republiky na shromáždění na pražském náměstí Republiky vystoupil před svými příznivci bývalý prezident Václav Klaus. (28. října 2023)
Bývalý prezident Václav Klaus při příležitosti 108. výročí od vzniku samostatného Československa (28. říjen 2026)
Bývalý prezident Václav Klaus při příležitosti 108. výročí od vzniku samostatného Československa. Na fotografii se zdraví s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé sobě). (28. říjen 2026)
45 fotografií

Bývalá hlava státu zavzpomínala i na doby pandemie covidu, kdy tato tradice vznikla. „Shromažďování bylo zakázáno a byla nás tady jen hrstka, tehdy jsem za mluvení bez roušky a svolání shromáždění dostal pokutu,“ řekl Klaus.

Velkou část svého projevu poté věnoval Václav Klaus současné politické situaci doma i ve světě. „Letos je to jiné, a není to jen obrat. Vidím dvě zásadní změny. Proměnila se politická scéna, ale jako větší změnu vnímám to, co se děje v našem okolí, tedy ve světě a Evropě,“ řekl v úvodní části projevu.

Podle něj se alespoň situace v české politice změnila k lepšímu, řekl s odkazem na výměnu vládního kabinetu. Právě řada zástupců současné vládní koalice se slavnostní akce zúčastnila. Mezi nimi byli například ministři za Motoristy sobě Petr Macinka, Igor Červený, Oto Klempíř a Boris Šťastný nebo poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO.

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Podle Klause by však změny mohly být výraznější. „Poražení ve volbách dodnes nepřijali svou prohru a stále vytvářejí střety,“ řekl s odkazem na nynější opozici. Příkladem je podle něj krize ohledně změn financování veřejnoprávních médií.

Se slovem válka se zahrává, stěžuje si Klaus

Klause však více trápí situace na poli mezinárodní politiky, v tomto ohledu kritizoval Evropskou unii. „Naše těžce probojovaná státnost chřadne. To, že jsme samostatnou suverénní zemí, si stále více jen namlouváme,“ řekl.

Ku příležitosti výročí vzniku samostatné Československé republiky na shromáždění na pražském náměstí Republiky vystoupil před svými příznivci bývalý prezident Václav Klaus. (28. října 2023)
Ku příležitosti výročí vzniku samostatné Československé republiky na shromáždění na pražském náměstí Republiky vystoupil před svými příznivci bývalý prezident Václav Klaus. (28. října 2023)
Bývalý prezident Václav Klaus při příležitosti 108. výročí od vzniku samostatného Československa (28. říjen 2026)
Bývalý prezident Václav Klaus při příležitosti 108. výročí od vzniku samostatného Československa. Na fotografii se zdraví s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé sobě). (28. říjen 2026)
45 fotografií

V Evropě podle jeho slov probíhá radikální oslabení demokracie, zesílení moci politických aparátů, ignorování nespokojených občanů a nárůst centralizace veřejného rozhodování. „To probíhá bez vědomého souhlasu obyvatel tohoto kontinentu,“ posteskl si Klaus a dodal, že rozhodování si v Evropě přivlastnila hrstka vyvolených, ne zvolených.

Ostře se posléze vyhranil proti válečné rétorice a militarizaci veřejného mínění. „Téměř od nikoho neslyšíme slovo mír, toto slovo se stalo opovrhovaným. Představitelé zemí si zahrávají se slovem válka. Naštěstí v poslední době mluví jinak náš premiér,“ ocenil současného předsedu vlády Andreje Babiše.

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„Probíhá intenzivní příprava na válku šermováním slovy. Naši veřejnost to nechává v klidu, což je nebezpečná krátkozrakost vidění světa,“ upozornil.

Na závěr občany vyzval, aby právě výročí vzniku Československa nepromarnili a využili ke společné debatě. „Každý máme k diskuzi malý či velký prostor. Udělejme vše pro to, abychom hrozícímu se opakování minulosti předešli,“ řekl s odkazem na bývalé válečné stavy, jichž byla republika součástí.

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