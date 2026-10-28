Setkání stejně jako v předchozích letech pořádá Institut Václava Klause. „Řada z nás akci již považuje za tradiční. Před budovou, kde byla před 108 lety vyhlášena naše republika se scházíme už po sedmé,“ promluvil Klaus k přibližně dvou stovkám přihlížejících.
Bývalá hlava státu zavzpomínala i na doby pandemie covidu, kdy tato tradice vznikla. „Shromažďování bylo zakázáno a byla nás tady jen hrstka, tehdy jsem za mluvení bez roušky a svolání shromáždění dostal pokutu,“ řekl Klaus.
Velkou část svého projevu poté věnoval Václav Klaus současné politické situaci doma i ve světě. „Letos je to jiné, a není to jen obrat. Vidím dvě zásadní změny. Proměnila se politická scéna, ale jako větší změnu vnímám to, co se děje v našem okolí, tedy ve světě a Evropě,“ řekl v úvodní části projevu.
Podle něj se alespoň situace v české politice změnila k lepšímu, řekl s odkazem na výměnu vládního kabinetu. Právě řada zástupců současné vládní koalice se slavnostní akce zúčastnila. Mezi nimi byli například ministři za Motoristy sobě Petr Macinka, Igor Červený, Oto Klempíř a Boris Šťastný nebo poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO.
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Podle Klause by však změny mohly být výraznější. „Poražení ve volbách dodnes nepřijali svou prohru a stále vytvářejí střety,“ řekl s odkazem na nynější opozici. Příkladem je podle něj krize ohledně změn financování veřejnoprávních médií.
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Klause však více trápí situace na poli mezinárodní politiky, v tomto ohledu kritizoval Evropskou unii. „Naše těžce probojovaná státnost chřadne. To, že jsme samostatnou suverénní zemí, si stále více jen namlouváme,“ řekl.
V Evropě podle jeho slov probíhá radikální oslabení demokracie, zesílení moci politických aparátů, ignorování nespokojených občanů a nárůst centralizace veřejného rozhodování. „To probíhá bez vědomého souhlasu obyvatel tohoto kontinentu,“ posteskl si Klaus a dodal, že rozhodování si v Evropě přivlastnila hrstka vyvolených, ne zvolených.
Ostře se posléze vyhranil proti válečné rétorice a militarizaci veřejného mínění. „Téměř od nikoho neslyšíme slovo mír, toto slovo se stalo opovrhovaným. Představitelé zemí si zahrávají se slovem válka. Naštěstí v poslední době mluví jinak náš premiér,“ ocenil současného předsedu vlády Andreje Babiše.
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„Probíhá intenzivní příprava na válku šermováním slovy. Naši veřejnost to nechává v klidu, což je nebezpečná krátkozrakost vidění světa,“ upozornil.
Na závěr občany vyzval, aby právě výročí vzniku Československa nepromarnili a využili ke společné debatě. „Každý máme k diskuzi malý či velký prostor. Udělejme vše pro to, abychom hrozícímu se opakování minulosti předešli,“ řekl s odkazem na bývalé válečné stavy, jichž byla republika součástí.