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Tři čestné salvy, státní hymna i desítky věnců, květin a písemných vzkazů. Tak v pátek po poledni skončilo poslední rozloučení s výtvarníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Kromě veřejnosti se v pražských Strašnicích sešla řada osobností z umělcova života. Mnozí se podělili o své vzpomínky přímo pro redakci iDNES.cz.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ministr kultury Oto Klempíř dorazil na pohřeb mezi prvními už krátce po desáté hodině a při příchodu zavzpomínal: „S panem Milanem Knížákem odchází kus mého bývalého mládí.“
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jako první vystoupil se smutečním projevem právě Klempíř, který Knížákovu všestrannost shrnul slovy: „Nikdo nemohl tušit, jestli to byla skutečnost, nebo poslední performance. Žádná funkce ho nikdy nedokázala uzavřít do jediné škatulky.“
Autor: Petr Topič, MAFRA
Po ministru kultury přednesl svůj projev bývalý prezident Václav Klaus. Zdůraznil, že výčet všech Knížákových zásluh je tak dlouhý, že je nemožné na nic nezapomenout. „Jeho odchod nás hluboce zasáhl. Není nadsázkou mluvit o renesanční šíři jeho aktivit,“ sdělil. „Milane, nikdy na tebe nezapomene,“ zakončil Klaus svou smuteční řeč.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Reportérka iDNES.cz se někdejšího prezidenta republiky zeptala, zda-li bylo něco, na čem se za života s Knížákem neshodli. „Myslím, že to nedominuje v našem myšlení. My jsme byli šťastní, že jsme našli nesmírně moc toho, v čem jsme se shodli,” poznamenal Klaus. Jeho manželka Livie doplnila, že podle ní byl Knížák milý a citlivý člověk.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kromě řečníků na umělce vzpomínali i další hosté. Jiří Pospíšil (TOP 09) zdůraznil, že nepřišel jako politik. „Byl symbolem člověka, se kterým jsem často nesouhlasil, ale měl jsem tu čest se považovat za člověka, kterého rád pozve na svoji chalupu. A rád s ním diskutuje, hlavně o umění,“ dodal pro iDNES.cz s tím, že v politických názorech se naopak rozcházeli.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Další ze známých tváří, která si rozloučení nenechala ujít, byl Ladislav Jakl, bývalý vedoucí politického odboru Kanceláře prezidenta republiky z éry Václava Klause.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ceremoniál navštívili i osobnosti disentu, včetně publicisty a historického badatele Františka „Čuňase“ Stárka (vlevo).
Autor: Petr Topič, MAFRA
Přišel také sochař a designer Rony Plesl, který několik Knížákových děl vlastnil a dokonce vystavoval.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ke smuteční síni dorazil také ředitel Institutu Václava Klause a bývalý šéf prezidentské kanceláře Jiří Weigl (vpravo) či bývalý europoslanec a poradce Václava Klause Ivo Strejček (vlevo).
Autor: Petr Topič, MAFRA
Bývalý kandidát na prezidenta Vladimír Franz pro iDNES.cz prozradil, jak na umělce vzpomíná: „Po devadesátém roce jsem měl takový zvláštní ostych…Ale tak pečlivě vedený ateliér jsem nikdy neviděl, tím si mě tedy získal,“ uvedl.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před fotografií zesnulého umělce se ještě před začátkem ceremoniálu začaly vršit kytice, věnce státních institucí i písemné vzkazy veřejnosti. Mezi nimi nechyběly ani papírové vlaštovky, na kterých stál častý nápis: „Knížáku, leť.“
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na samotný závěr hodinového obřadu vystoupila Ústřední hudba Armády ČR a zazněla státní hymna České republiky. Čestná stráž odpálila tři čestné salvy, které ukončily rozloučení s ikonou českého undergroundu a výtvarného umění.
Autor: Petr Topič, MAFRA